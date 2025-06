Les supporters du PSG ont trollé l’OM lors de la célébration du sacre en Ligue des Champions, dimanche.

La soirée aurait pu n’être que solennelle et festive, mais au Parc des Princes, la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille n’est jamais très loin. Alors que le PSG célébrait avec faste son tout premier sacre en Ligue des Champions, une ambiance électrique et provocatrice a accompagné les festivités. Et dans l’euphorie, certains chants lancés par les tribunes et propos tenus au micro ont ravivé les tensions historiques avec l’OM.