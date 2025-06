Ce qui devait être une grande célébration s’est transformé en soirée de tensions et de drames dans les rues de Paris et ailleurs en France.

La victoire éclatante du PSG face à l’Inter Milan (5-0) samedi soir en finale de Ligue des champions avait de quoi enflammer les supporters. Et elle l’a fait. Mais au lieu de rester une immense fête, la nuit de samedi à dimanche a glissé vers les débordements. Et les heurts n’ont pas cessé dès le lendemain. Des interpellations, des violences, et même deux morts ont terni un sacre pourtant historique pour le club parisien.