Ligue 2 - Ajaccio relégué en National par la DNCG !

L'AC Ajaccio a été relégué en National 1 ce mardi, comme l'a annoncé la DNCG dans un communiqué. Le club corse va faire appel.

Après Sochaux et Nancy , c'est au tour de l' d'être relégué administrativement en National 1 par la DNCG. Ce mardi, le gendarme financier du football français examinait en effet le dossier du club corse, en suspens depuis la fin du mois de mai dernier et un maintien assuré in extremis (17e).

"Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2019-2020, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris la décision suivante en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. : AC Ajaccio : Rétrogradation en championnat National 1" , a fait savoir l'instance dans un communiqué .

Un an après avoir disputé (et perdu) un barrage pour monter en contre (0-3, 0-1), la formation insulaire risque donc se retrouver au troisième échelon national. Une situation qui pourrait profiter à son voisin du Gazélec, battu lors du barrage par Le Mans (1-0, 1-2) et descendu sportivement en National 1, mais qui pourrait en profiter pour être réintégré en .

L'ancien président corse Alain Orsoni a d'ores et déjà affirmé sa volonté de faire appel de cette décision, comme il en a la possibilité. "Nous irons donc en appel ! Malgré un engagement bancaire sur un prêt de 3,5 millions d'euros assujettis au droits TV, (...) la DNCG relègue l'AC Ajaccio... (...) C'est dûr mais il ne faut pas lâcher" , a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.