Ligue 1 : vous avez été impressionnés par l'OL de Sylvinho

Goal vous a demandé ce que vous aviez pensé de la première prestation de l'OL version Sylvinho en Ligue 1. Découvrez les résultats de notre sondage.

La a repris ses droits ! Parmi les curiosités de ce lever de rideau, il est difficile de ne pas s'attarder sur la grande première en championnat de l'OL version Sylvinho. Arrivé dans les bagages de son compatriote Juninho, le nouvel entraîneur de l'OL est très attendu, autant par rapport à sa propre griffe que par effet de contraste avec son prédécesseur, Bruno Genesio, impopulaire auprès des supporters lyonnais.

On attendait donc cette première et on n'a pas été déçu. L'OL a signé un large succès à Louis-II (3-0) face à une équipe de Monaco encore plombée par sa catastrophique saison dernière. Si le résultat est une chose, la manière en est une autre. Là aussi, examen réussi pour Sylvinho, dont l'équipe a profité d'un scénario favorable pour afficher une belle maîtrise collective.

Vous êtes d'ailleurs une majorité à avoir apprécié la copie lyonnaise. Sur notre compte Twitter, 39% d'entre vous ont été impressionnés par la prestation de l'OL sur le Rocher. Il s'agit du meilleur pourcentage parmi nos trois propositions, même si vos commentaires tendent à relativiser cette performance par rapport à l'opposition du soir - faible selon vous. Wolfiejm évoque un " niveau L2" quand Cédric souligne la "cohérence" du match lyonnais dans ce contexte idéal.

L'#OL de Sylvinho vous a-t-il impressionné lors de #ASMOL hier soir, 1ère journée de #Ligue1 ?

🤔 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) August 10, 2019

Sur notre compte Facebook, la différence est encore plus nette. Vous êtes 56% à avoir apprécié le jeu de Memphis Depay et sa bande.

En revanche, là aussi, vos commentaires replacent cette performance dans son contexte. "Pour un premier match on ne peut rien dire ni conclure, l'avenir nous permettra de juger", souligne sagement Mouloud, tout comme Kevin : "Avec 1h à 11 contre 10 dur de tirer des conclusions et surtout la première journée".

Bref, cette première réussie demande confirmation. Mais après une préparation estivale assez contrastée, le club de Jean-Michel Aulas avait une réponse à donner. Le contrat est rempli. Place à la suite.