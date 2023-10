Ligue 1 : Santiago Cucci dévoile le niveau où terminera l’OL cette saison

Président exécutif de l’Olympique Lyonnais, Santiago Cucci a une idée de la fin de saison de l’OL en Ligue 1 malgré la place actuelle (17e).

C’est un secret de polichinelle que l’Olympique Lyonnais vit l’un des pires moments de son existence. Entre crise de résultats et crise financière, les Gones sont méconnaissables en championnat de France. Mais le président exécutif du club rhodanien, Santiago Cucci, ne s’inquiète pas.

L’OL ne joue pas pour le maintien

Comme dans toute équipe de football, quand ça ne va pas en matière de résultats, c’est l’entraîneur qui paie les frais. C’est le cas de Laurent Blanc, qui a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais il y a quelques semaines. Outrepassé par les contreperformances enchaînées par le technicien français à la tête des Gones, John Textor a pris la décision de le licencier. En effet, Fabio Grosso a été choisi comme le nouvel homme fort de la barre technique de la formation rhodanienne.

Mais rien ne semble y aller. Puisque l’Olympique Lyonnais est toujours en quête effrénée de sa première victoire en Ligue 1. Depuis le début de la saison, c’est trois matchs nuls et cinq défaites pour les Gones en championnat de France. Mais le président exécutif y croit, et pense que l’OL retrouvera ses marques.

Dans un entretien pour OLPLAY, le président exécutif des Gones pense que la victoire peut sembler difficile pour l’Olympique Lyonnais, mais quand elle arrive, l’équipe enchaînera les bonnes performances. « L’OL ne joue pas le maintien. Il va repartir et à partir du moment où on aura les résultats, ça va s’enchainer. On ne va pas regarder en bas. On est fier, on va s’accrocher, il y a des valeurs à l’OL qui sont importantes. On est humble mais on va se battre et on va y arriver. On a les bonnes personnes aux commandes », a déclaré Santiago Cucci.

Auteur de trois matchs nuls et cinq défaites en championnat de France en ce début de saison, l’Olympique Lyonnais loge à l’avant-dernière place avec trois points. Le club rhodanien est à quatre unités des barrages pour le maintien.