Ligue 1 - Nice-Bordeaux (1-1) : sans briller, les Girondins montent sur le podium !

Incapable de l’emporter sur la pelouse de Nice (1-1) ce vendredi, Bordeaux en profite toutefois pour grimper sur le podium.

Les Girondins s’en contenteront. À défaut de ne pas gagner, il faut parfois savoir ne pas perdre, et l’a parfaitement prouvé sur la pelouse de Nice (1-1) ce vendredi, en ouverture de la 13e journée de . Grâce au point du match nul, les hommes de Paulo Sousa remontent effectivement à la 3e place du classement !

Tout n’avait pourtant pas démarré de la meilleure des manières pour les Aquitains. Au contraire ! Bousculés d’entrée par les locaux, les visiteurs ont concédé plusieurs occasions avant que Lees-Melou n’en concrétise une de la tête à bout portant (1-0, 27e) !

Kamano mystifie N'Soki : penalty !

Les Girondins ont tout fait pour revenir en première période, mais le gardien adverse, Beniez, paraissait infranchissable. Briand, qui a vu sa tentative à bout portant repoussée in extremis par le dernier rempart, en sait quelque chose. Mais les Bordelais n’ont pas abdiqué. Loin de là.

Et dès le retour des vestiaires, Kamano a mystifié N’Soki dans la surface pour obtenir rapidement un penalty ! Benitez a sauté du bon côté, bien évidemment, mais la puissance mise dans la frappe par Briand a suffi pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 49e) !

EGALISATION DE JIMMY BRIAND ! 1-1 #OGCNFCGB pic.twitter.com/VMVRG1IqaE — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 8, 2019

Sonnés, les Aiglons ont tenté de mener la révolte par Atal, et ce dernier a failli redonner l’avantage à l’OGCN de la tête après une belle frappe de Maolida, mais sa tentative est passée à quelques centimètres des cages !

Au final, on dit souvent que les matchs nuls n’arrangent personne, mais celui-ci permet donc à Bordeaux de monter provisoirement sur le podium avec 19 points, à une longueur du dauphin Angers et huit du leader PSG. De leur côté, les Aiglons repassent devant l’Olympique Lyonnais à la 10e place du classement, avec… 17 points, soit deux de moins que les Girondins. Vous l’aurez compris, la semble plus serrée que jamais.