Ligue 1 - Le ballon de la saison 2020-2021 dévoilé

Le design du ballon qui sera utilisé par les joueurs du championnat de France la saison prochaine est désormais connu.

Les joueurs de et de s'affronteront avec un ballon au design nouveau la saison prochaine. La LFP et la marque Uhlsport, partenaire depuis 2017, ont dévoilé ce lundi les nouveaux cuirs.

En , Elysia fait peau neuve et "intègre cette année une étoile stylisée et de nouvelles couleurs : marine, jaune fluo et rouge fluo qui enflamment l’ensemble !"

🆕 La LFP et @uhlsportfr dévoilent la version 2020-2021 d’Elysia, le ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats, et du Triomphéo, le ballon officiel de la BKT ⚽️ !



Elysia ➡ https://t.co/YzIdRfuFxl

Triomphéo ➡ https://t.co/iFSTS7oRCm pic.twitter.com/LfaqIar0uT — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 22, 2020

Pour ce qui est de la Ligue 2, le dénommé Trophéo présente pour sa part une coloration plus claire, faite de blanc et de différents tons de bleu.

Pour rappel, les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient débuter le week-end du 22 et 23 août, selon le calendrier imaginé par la LFP, même si c'est à cette date que se tiendra la finale de la , qui peut encore concerner le PSG et/ou .