Ligue 1 - Joe DaGrosa explique les raisons du prudent mercato des Girondins

L'actionnaire américain des Girondins a indiqué au micro de RMC Sport pourquoi son club n'avait investi que 7,5 millions d'€ cet été sur le mercato.

Cet été, les Girondins ont dépensé moins d'argent en montant de transferts qu'Angers, Metz ou encore . Une anomalie pour un club qui a été racheté il y a un an avec de nouveaux dirigeants ambitieux à sa tête. Joe DaGrosa, l'actionnaire américain et président de GACP (General American Capital Partners) a répondu aux doutes des supporters au micro de RMC Sport concernant cette stratégie peu en phase avec ses nombreuses déclarations où il promettait des renforts significatifs.

Le dirigeant américain veut que les supporters comprennent qu'il y a eu un changement de cap au cours de l'été. "De manière générale, je comprends qu'ils aient envie d'avoir une super équipe. Nous le voulons tous. Après, vous devez regarder ce que nous avons fait depuis neuf mois que nous sommes ici. On a augmenté la masse salariale de 11 millions d'euros par an, beaucoup de supporters oublient cela. On a dépensé en tout entre 30 et 40 millions d'euros. Nous pensons que nous avons une belle équipe."

Le FCGB a notamment décidé de miser sur de nombreux joueurs en fin de contrat avec Edson Mexer, Enock Kwateng et Loris Benito. Par ailleurs, Laurent Koscielny (cinq millions d'euros), Ui-Jo Hwang (2,5 millions d'euros) et Youssef Aït-Bennasser (prêt avec option d'achat obligatoire) ont renforcé les Girondins cet été.

Néanmoins, Paulo Sousa espérait des recrues plus significatives selon l'Équipe . L'entraîneur portugais avait demandé à ses dirigeants de faire le nécessaire pour faire venir milan Badelj et Islam Slimani. Le milieu de terrain croate et l'attaquant algérien ont respectivement rejoint la et l'AS .

se projette déjà sur cet hiver

Joe DaGrosa promet cependant des investissements pour janvier 2020, quelques heures à peine après la fermeture du mercato estival. "On peut s'attendre à ce que nous soyons actif sur le prochain mercato. On travaille déjà sur les joueurs et les postes à cibler. On ne pense pas uniquement aux mercatos d'été, mais aussi au mercatos d'hiver."