Ligue 1, 6e j. : les stats à connaître avant Rennes-Lille

Voici les statistiques Opta à connaître avant le match Rennes-Lille programmé dimanche (15h00) pour la 6e journée de Ligue 1 2019/2020.

Pour ce match, Rennes veut très vite oublier le début raté en . Place désormais à la afin de tenter rester sur le podium en championnat, alors que le LOSC aussi a subi une grosse déconvenue continentale contre l' en cette semaine.

Côté terrain, Damien Da Silva, victime d’un coup de coude de l’attaquant du Celtic Vakoun Issouf Bayo, est sorti sur civière dans les derniers instants et sa participation à ce choc de reste très incertaine.

Pour ce qui est du LOSC, si les Nordistes auront bénéficié de deux jours de récupération supplémentaires, ils ne se sont plus imposés à Rennes depuis février 2010, soit 7 revers et 4 nuls (L1 et CdF confondues).

Voici les statistiques d'Opta à retenir avant cette rencontre de la 6ème journée de Ligue 1 2019-2020.

Rennes a remporté 4 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 face à (1 défaite), soit autant que lors de ses 29 précédents (13 nuls, 12 défaites).

Rennes est invaincu lors de ses 9 dernières réceptions de Lille en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), sa plus longue série actuelle au Roazhon Park face à une équipe présente dans l’élite cette saison.

Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), c’était le 1er septembre contre Nice (1-2).

Lille a perdu 3 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires), soit autant que lors de ses 25 précédents (14 victoires, 8 nuls).

Battu lors de son dernier match à domicile contre Nice le 1er septembre (1-2), Rennes peut perdre 2 réceptions consécutives en Ligue 1 pour la 1ère fois depuis décembre 2017-janvier 2018 (2).

Lille a perdu ses 3 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 après n’avoir perdu aucun des 11 précédents (7 victoires, 4 nuls). Les Lillois restent sur 6 déplacements sans victoire (3 nuls, 3 défaites), mais n’en ont plus enchainé 7 depuis août-novembre 2016 (7).

Rennes a encaissé 5.2 buts de moins que son total d’Expected Goals en Ligue 1 cette saison (8.2-3), plus que toute autre équipe.

Rennes est l’équipe qui a été menée au score le moins longtemps en Ligue 1 cette saison (8 minutes). Lille est 3e de ce classement (37) derrière Rennes et Reims (25).

M’Baye Niang est auteur de 2 des 3 derniers buts de Rennes face à Lille en Ligue 1. Il est le seul joueur rennais à plus d’un but en L1 cette saison.

Transféré à Lille cet été, Benjamin André a disputé 154 matches de Ligue 1 avec Rennes entre août 2014 et mai 2019 – inscrivant 7 buts et délivrant 9 passes décisives. Il a disputé 255 matches dans sa carrière en Ligue 1, plus que tout autre joueur actuel du LOSC.

Avec Opta .