Ligue 1, 6e j. : les stats à connaître avant Marseille-Montpellier

Marseille a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, sa meilleure série dans l’élite depuis février 2019 (3 également) et meilleure série en cours avec Paris et Nantes. Il n’a plus fait la passe de 4 en L1 depuis décembre 2017-janvier 2018 (4).

Montpellier est l’équipe de Ligue 1 2019/20 qui a le plus tiré au but (78 tentatives). Il affiche un différentiel buts-xG de -4.3, ce qui signifie qu’il « aurait dû » marquer 4.3 buts de plus que les 4 buts inscrits jusque-là, seul affiche un différentiel buts-xG plus mauvais (-4.98).