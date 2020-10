Liga - Le Barça doit économiser 190 millions pour éviter la faillite

Le club catalan doit trouver le moyen de réaliser d'importantes économies pour éviter de risquer la faillite selon la RAC1.

Situation critique au . Du moins, c'est ce qu'affirme la RAC1, ce qui explique que le club est absolument dépassé par sa situation financière. Selon la station de radio, le Barça négocie, contre la montre, une réduction du salaire de ses joueurs.

La première réunion a déjà eu lieu avec les avocats des joueurs à ce sujet et, en l'absence d'accord, le club leur fait part de la possibilité qu'une procédure d'insolvabilité puisse avoir lieu.

L'article continue ci-dessous

Si le club ne parvient pas à clôturer une baisse de salaire de 190 millions d'euros en une semaine, une procédure de faillite serait possible. Les négociations visant à obtenir cette réduction substantielle pour les moyens de subsistance du club ont commencé il y a 24 heures. La table de négociation doit être la plus efficace possible, car il faut qu'un accord soit conclu avant le 5 novembre. Sinon, il pourrait y avoir une procédure d'insolvabilité en janvier, selon la RAC1.

Dans les dernières heures, Carles Tusquets, qui dirige le club après la démission de Josep Maria Bartomeu, a laissé entrevoir la situation financière délicate à laquelle le club azulgrana est confronté en ce moment : "Notre principale préoccupation est économique. La pandémie touche surtout Barcelone. Le club dépend du tourisme et maintenant il n'y en a plus ; la situation n'est pas confortable, nous devons reprendre les idées du précédent conseil pour remédier aux maux qui nous affectent."

Le club est obligé de procéder à cette réduction de salaire de 190 millions d'euros, soit 30%, dans un contexte de pertes importantes. Il n'a plus de recettes de billeterie à cause de la pandémie, elle fait payer moins que le pourcentage des droits de télévision, ses magasins et son musée ont été touchés. Le Barça a un sérieux problème et doit le résoudre avant le 5 novembre.