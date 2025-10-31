Liga, Kylian Mbappé conserve son trône

Rien ne semble pouvoir arrêter Kylian Mbappé cette saison. L’attaquant du Real Madrid continue d’imposer son empreinte en Espagne. Déjà élu meilleur joueur de Liga en septembre, le capitaine de l’équipe de France a conservé cette distinction en octobre, confirmant ainsi sa domination incontestée sur le championnat espagnol. Une nouvelle récompense logique pour un joueur en pleine confiance et déterminé à tout rafler.

Kylian Mbappé encore sacré meilleur joueur du mois en Liga

Kylian Mbappé a de nouveau été élu meilleur joueur du mois en Liga. L’attaquant madrilène a brillé tout au long d’octobre avec trois buts et une passe décisive en trois rencontres disputées face à Villarreal, Getafe et le Barça. Son but décisif lors du Clasico remporté par le Real Madrid (2-1) a marqué les esprits et scellé une nouvelle performance majuscule du Français sous les couleurs merengues.

Sacré meilleur buteur européen la saison dernière avec 31 réalisations en championnat, Kylian Mbappé confirme sa régularité et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous. Le Real Madrid lui a d’ailleurs remis son trophée ce vendredi, au cours d’une cérémonie interne saluant son influence et son exemplarité depuis son arrivée en Espagne. Cette saison, Kylian Mbappé cumule déjà 17 buts toutes compétitions confondues dont 11 en Liga.