Liga - Javier Tebas veut s'inspirer de la Bundesliga

Le président de la Ligue espagnole, favorable à une reprise de la Liga, espère prendre exemple sur le championnat allemand.

La reprise de la ce week-end pourrait en inspirer certains, alors que plusieurs championnats européens sont encore dans l'expectative. C'est en tout cas ce qu'espère Javier Tebas. Le président de la ne s'en cache pas : il est largement favorable à une reprise du championnat espagnol, et a déjà avancé la date du 12 juin pour un retour à la compétition.

Après avoir repris les entraînements individuels, les clubs ont reçu l'autorisation pour des séances collectives à partir de ce lundi. "La confirmation du retour de l'entraînement collectif permettra de passer au niveau supérieur pour un retour normal à l'entraînement", a affirmé Tebas sur Movistar ce dimanche.

Et alors que le pays connaît un confinement différencié selon les régions, ces autorisations se feront pour l'ensemble des clubs. "Il est très important que toutes les équipes puissent s'entraîner de la même manière et nous sommes reconnaissants que ce soit maintenant le cas", a réagi Tebas.

"J'ai envoyé mes félicitations à la parce qu'elle a fait un effort énorme. Nous avons travaillé très dur avec eux au cours des derniers mois, en échangeant des protocoles et des idées et je suis très fier de la Bundesliga parce que ce n'était pas facile mais ils ont été les premiers et ils sont un exemple à suivre."