Liga : Javier Tebas charge le PSG, jugé "dangereux"

Sur Twitter, le président de la Liga s'est offusqué des moyens financiers du PSG, qui plus est dans un contexte économique marqué par la pandémie.

Il est l'un des personnages du football européen aux positions les plus radicales. Quand Javier Tebas prend la parole, cela vaut souvent le détour. Fervent opposant aux clubs les plus riches du continent, le président de la Liga est un habitué des sorties médiatiques tapageuses. Ce mercredi, c'est au tour du PSG d'être dans son viseur.



Et pour cause, le dirigeant espagnol ne décolère pas de voir le Paris Saint-Germain être en mesure de réaliser un tel mercato, le tout dans un contexte économique forcément marqué par la crise sanitaire que traverse le monde. Selon lui, la masse salariale du club français n'est en rien équitable, voire dangereuse pour le football.

Le PSG dangereux pour le football ?

"Les clubs États sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League. Nous avons critiqué la Super League parce qu'elle détruit le football européen et nous sommes tout aussi critiques à l'égard du PSG. Pertes de Covid +300M ; recettes TV en France -40% ; et +500M en salaires ? Non durable", a écrit Javier Tebas sur Twitter . Pour rappel, le président de la Liga fait la guerre aux clubs à l'origine du projet de Super League, et n'a jamais caché son profond dégoût pour cette initiative.





Cet été, il a sûrement regretté le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, contraint de s'engager dans la capitale française après avoir appris que le FC Barcelone, son club de coeur, n'était pas en mesure de le faire prolonger l'aventure. Il y a près d'un an, il relativisait pourtant l'impact d'un tel départ sur la Liga...

"Un départ de Messi ? Ce ne serait pas un drame. Cristiano Ronaldo est parti, Neymar est parti, et ça n’a pas été un drame. Neymar est parti au PSG, et je ne crois pas que le championnat de France soit désormais positionné sur le devant de la scène internationale. C’est la réalité. Ceux qui pensent que les joueurs sont ceux qui font les championnats ou la marque d’une compétition se trompent", avait ainsi tancé le président de la ligue espagnole dans des propos accordés à l’AFP. Prémonitoire ?