Lewandowski passe enfin aux aveux

Robert Lewandowski a été très critiqué à Barcelone cette saison.

L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a été très critiqué en Catalogne, car il n'a pas atteint les sommets qu'il avait atteints au début de sa première année et n'a pas réussi à jouer un rôle de meneur de jeu. L'attaquant polonais a reconnu qu'il avait perdu son enthousiasme pour le jeu.

Lewandowski, de l'avis général en Espagne, n'est plus le même depuis la Coupe du monde au Qatar en 2022, et ses difficultés ont à la fois contribué à la baisse de forme du FC Barcelone, mais aussi à sa mauvaise saison jusqu'à présent.

Il a admis qu'il ne se sentait plus le même, sachant qu'il a aujourd'hui 35 ans.

"En 2023, il y a eu un moment où je me suis senti plus faible non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Cette année-là, toutes les choses mauvaises et négatives ont semblé se rassembler en un seul moment. Tout s'est accumulé", a-t-il déclaré à Foot Truck, comme le rapporte Sport.

Cependant, il affirme qu'il est en train de remonter la pente et que, physiquement, il retrouve ses marques.

"Bien sûr, j'ai aussi fait des erreurs. Je suis tombé dans une sorte de courant et j'ai mis trop de temps à m'en sortir, à revenir à la normale, et dans le football, ce n'est pas si facile de le faire en une semaine ou deux semaines."

"Pendant cette période, j'ai fait des tests physiques et des entraînements individuels pendant mon temps libre et il s'est avéré qu'ils étaient bons et qu'ils m'ont donné beaucoup de réponses. Je vois que je progresse physiquement, même au club", a commenté Lewandowski.

Lewandowski reconnaît toutefois qu'il a perdu sa force motrice.

"Je peux regarder en arrière et c'est un indicateur pour moi qui me montre qu'il y a encore de bons moments à venir, mais en 2023, il y a eu un moment où mon étincelle s'est éteinte".

Si l'attaquant polonais a inscrit cinq buts en 2024, tout le monde s'accorde à dire qu'il est encore loin du niveau qui était le sien lorsqu'il a rejoint les Blaugrana, même si peu de joueurs du FC Barcelone excellent. Xavi Hernandez a ouvertement déclaré que son toucher et sa dernière passe lui faisaient défaut ces derniers temps.

Si ces déclarations étaient faites par un Lewandowski en pleine possession de ses moyens, les supporters barcelonais pourraient être rassurés par sa soif de jeu retrouvée. Le fait qu'il continue d'éprouver des difficultés rend l'entretien inquiétant pour le club également