L'Euro en 2021 ? UEFA : "Il n'est pas nécessaire de modifier le calendrier"

En raison du virus corona, la date de l'Euro cet été est vivement débattu. Cependant, l'UEFA n'envisage actuellement pas d'annulation.

Les effets du virus corona sur le sport, dans le monde entier, deviennent de plus en plus dramatiques. La spéculation a circulé ces derniers jours concernant un report du championnat d'Europe en raison du nombre croissant d'annulations et d'interruptions des matches dans les plus grands championnats européens, avec aux dernières nouvelles la suspension de la pour les deux prochaines journées. Cependant, l'Union européenne de football (UEFA) suppose actuellement que le tournoi débutera le 12 juin avec le duel entre la et l' à Rome.

"Il n'y a aucune raison de modifier le calendrier", a déclaré jeudi un porte-parole de l'UEFA au micro de Goal et du SPOX. Contrairement aux informations contraires, aucune des 55 associations nationales n'a jusqu'à présent demandé de reporter le tournoi.

La sera-t-elle également interrompue à cause du Coronavirus ?

Néanmoins, la situation sera surveillée, vérifiée et évaluée en permanence en consultation avec les parties concernées au cours des semaines et des mois à venir. Cela vaut non seulement pour le championnat d'Europe, mais aussi pour l'actualité de la Ligue des champions et de la . Selon le journal sportif espagnol Marca, un avortement ou une interruption des deux compétitions reines des clubs, dans lesquelles il y a actuellement des pertes et des délocalisations occasionnelles, est envisageable.

En tant qu'organisation sportive, l'organisation faîtière européenne doit de toute façon suivre les instructions des autorités sanitaires et, si nécessaire, rechercher des solutions avec les clubs et associations concernés. En d'autres termes, si les autorités déconseillent avec véhémence l'organisation d'un match ou d'un tournoi, l'UEFA n'a d'autres choix que de suivre ce conseil.

Coronavirus: l'UEFA crée un groupe de travail à Amsterdam

"L'UEFA est en contact avec les autorités internationales et locales compétentes concernant le virus corona et son développement", a déclaré le porte-parole. Selon les informations de Goal et de SPOX, l'organisation européenne a mis en place un groupe de travail dans la capitale néerlandaise, Amsterdam, au début de la semaine, qui prend en charge les exigences et les changements en constante évolution liés à la nouvelle maladie COVID-19. L'UEFA veut se préparer à plusieurs scénarios. Jusqu'à présent, ce n'est pas clair.

Pour la première fois, le championnat d'Europe, qui doit avoir lieu du 12 juin au 12 juillet, est à l'échelle européenne. Avec Rome (Italie), Bakou (Azerbaïdjan), Saint-Pétersbourg ( ), Copenhague ( ), Amsterdam ( ), Bucarest (Roumanie), Londres ( ), Glasgow (Écosse), Bilbao ( ), Dublin ( ), Munich ( ) et Budapest (Hongrie), il y a douze villes hôtes. Il est prévu que l'équipe nationale allemande disputera tous ses trois matchs de groupe à Munich. Le champion du monde 2014 est dans un groupe avec la , le et un adversaire qui n'a pas encore été déterminé en raison des barrages exceptionnels.