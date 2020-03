Coronavirus - Le déplacement de l'AS Roma à Séville annulé

La rencontre entre les Giallorossi et le pensionnaire de Liga devrait maintenant être annulée en raison de l'épidémie de COVID-19.

L' ne se rendra pas à Séville pour le match de huitième de finale de ce jeudi, après que leur avion se soit vu refuser l'autorisation d'atterrir en en raison de mesures mises en place pour contenir la propagation du coronavirus. Les deux équipes devaient se rencontrer lors d'un premier affrontement au stade Ramon Sanchez-Pizjuan, qui devrait maintenant être reporté en raison de la décision de ne pas laisser l'AS Roma faire le déplacement.

L'AS Roma a publié une déclaration officielle sur les réseaux sociaux confirmant la nouvelle, qui se lit comme suit: "L'AS Roma ne se rendra pas en Espagne pour le match de Ligue Europa contre Séville en raison du manque d'autorisation des autorités locales. Plus de détails seront annoncés par l'UEFA". L' est actuellement bloquée à cause de l'épidémie de coronavirus, avec d'importantes restrictions de voyage en place à travers le pays.

Il y a eu plus de 10 000 cas confirmés de COVID-19 en Italie, où 631 personnes sont décédées. L'Espagne est également l'un des pays les plus touchés d'Europe, avec plus de 2 000 cas confirmés et 47 décès.

Plusieurs compagnies aériennes ont déjà cessé de voler vers l'Italie pendant l'épidémie.

Ce n'est pas la seule rencontre de Ligue Europa risquant l'annulation puisqu'un autre duel entre une équipe espagnole et italienne est menacé. En effet, a de son côté indiqué qu’il ne se rendrait pas à Milan pour disputer le huitième de finale aller de Ligue Europa, et ce peu importe la conséquence sur la rencontre et la suite de la compétition. Le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde du football et cela ne semble pas prêt de se calmer.