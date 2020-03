Coronavirus - La Liga suspendue pour les deux prochaines journées

La première et la deuxième division arrêtent la compétition en raison de recommandations concernant le coronavirus.

La suspend le football pour les deux prochaines semaines. Cela a été annoncé après la réunion tenue entre l'organisme de réglementation de la compétition, la Fédération espagnole de football et l'Association des joueurs du football espagnol. Jusqu'à présent, la attendait le gouvernement, plus précisément le ministère de la Santé, bien qu'il ait déclaré qu'il était possible de jouer à huis clos lors de ces deux journées.

Le communiqué de la Liga : au moins deux journées et une nouvelle évaluation après la quarantaine

"Compte tenu des circonstances connues ce matin, faisant référence à la quarantaine établie au et aux éventuels cas positifs chez les joueurs d'autres clubs, la Liga considère que les circonstances sont déjà en place pour poursuivre la prochaine phase du protocole d'action contre le COVID. - 19. En conséquence, conformément aux mesures établies dans le décret royal 664/1997 du 12 mai, il convient de suspendre au moins les deux prochaines journées de championnat".

"Cette décision sera réévaluée après l'achèvement des quarantaines décrétées dans les clubs concernés et d'autres situations possibles qui pourraient survenir. La Liga, en tant qu'organisateur de la compétition, a procédé à la notification à la RFEF, au CSD et aux clubs", a précisé la Liga dans son communiqué publié ce jeudi midi.

L'évolution des faits

Au cours des heures précédentes, la RFEF avait déjà annoncé l'arrêt total des compétitions de football non professionnelles dans les catégories masculine et féminine ainsi que dans le football et le futsal. Le syndicat des joueurs avait également demandé deux jours pour déclarer l'arrêt de la compétition pour protéger les footballeurs.

Dans le cas où la pause durerait plus de deux semaines et qu'il n'y avait pas de date pour parvenir à achever la compétition, il faudrait se rendre au règlement de la compétition pour savoir qui serait le champion et il faut se rappeler que selon l'article 188 du règlement RFEF, ce serait son président, Luis Rubiales, qui aurait le dernier mot.

Les événements sportifs dans le monde ont déjà cessé, par exemple, le championnat en a été interrompu il y a quelques jours, la a été reportée et même la compétition probablement la plus importante au monde, la NBA, a également été suspendue.