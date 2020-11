L'Euro 2020 avec la Suède dans le viseur de Zlatan Ibrahimovic ?

En pleine forme avec le Milan AC, Zlatan Ibrahimovic espère-t-il un retour en sélection ? Son dernier message sur les réseaux sociaux le laisse penser

Zlatan Ibrahimovic ne serait-il pas comme le vin ? Ne se bonifierait-il pas avec l’âge ? Malgré ses 39 ans, l’ancien attaquant du PSG est toujours aussi efficace devant le but. Revenu au Milan AC en janvier dernier, le Suédois a complètement changé le visage du club lombard et montre que le poids des années n’a aucune incidence sur son niveau.

Encore buteur ce week-end, Ibrahimovic en est désormais à sept réalisations depuis le début de la saison, ce qui en fait le meilleur buteur de . Ces performances ont-elles donné encore un peu plus confiance à un joueur qui n’en a pas besoin ? A la vue de son dernier message sur les réseaux sociaux, Zlatan Ibrahimovic n’écarte pas l’idée de reporter le maillot de la .

"Long time no see" - "cela fait si longtemps" - est ainsi légendé sous une photo où il porte le maillot de la sélection suédoise. Pour rappel, Ibrahimovic n’a plus été appelé en sélection depuis la fin de l’Euro 2016. Mais la Suède étant qualifiée pour l’ , il se dit peut-être qu’un dernier challenge à 40 ans ne lui ferait pas de mal.

