L’Espagne et le Portugal veulent co-organiser le Mondial 2030

L’Espagne et le Portugal viennent de s’unir officiellement pour tenter de décrocher l’organisation de la Coupe du Monde 2022.

En 2030, et en se basant sur la rotation imposée aux continents par la FIFA, le tournoi planétaire devait revenir en Europe. Le dépôt des candidatures n’a pas été encore ouvert, mais deux pays du vieux continent envisagent d’ores et déjà de se présenter pour être les hôtes de l’épreuve reine.

L’ n’a plus organisé de compétition internationale depuis le Mondial 1982. Quant au , il avait été la terre d’accueil de l’Euro 2004.

A noter que l' et l' ambitionnent également de recevoir la grand-messe internationale.La dernière et unique fois que la Coupe du Monde s’est jouée dans deux pays simultanément c’était en 2002. La et le avaient fait cause commune pour accueillir le Mondial.

Plus d'équipes

Pour rappel, après le en 2002, ce sont trois nations nord-américaines qui auront la mission d’accueillir le Mondial en 2026. Il s’agit des Etats-Unis, du et du .