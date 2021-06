L'Espagne convoque quatre joueurs après le cas positif de Busquets

Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler et Brais Mendez ont été priés de se tenir prêts si jamais il y avait des forfaits au sein de la Roja.

L'Espagne a appelé quatre joueurs à s'entraîner séparément du reste de l'équipe par précaution après que Sergio Busquets a été testé positif pour Covid-19.

Le milieu de terrain de Barcelone a été mis en quarantaine après avoir contracté le covid-19 dimanche, mais il est asymptomatique. Le reste de l'équipe a renvoyé des résultats négatifs, mais les joueurs sont maintenus en isolement pendant qu'ils déterminent la gravité de la situation.

En conséquence, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler et Brais Mendez ont été appelés à travailler dans une "bulle parallèle" au cas où ils seraient nécessaires.

La fédération espagnole de football (RFEF) a publié un communiqué confirmant avoir pris cette mesure de précaution. "En prévision des conséquences possibles que le test positif de Sergio Busquets pourrait apporter, l'équipe d'entraîneurs a décidé d'intégrer un groupe de footballeurs pour compléter l'entraînement au cours des prochains jours sous les ordres de Luis Enrique au sein d'une bulle parallèle", indique le communiqué.

"Demain, les joueurs Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia CF) et Brais Mendez (RC Celta) rejoindront les sessions à La Roja. De plus, une fois le match contre la Lituanie terminé, un petit groupe de footballeurs à confirmer rejoindra les entraînements de l'équipe senior dans les mêmes conditions que les précédents. Ils s'entraîneront à des moments différents et ne se mélangeront pas. En tout cas avec ceux déjà appelés."

Les quatre joueurs s'entraîneront tous les jours mais ne seront pas autorisés à se mélanger avec le reste de l'équipe. Les joueurs seront testés pour le Covid-19 tous les jours et il sera bientôt déterminé dans les prochains jours s'ils peuvent encore tous concourir à l'Euro 2020.

La Roja affrontera la Lituanie en amical mercredi lors de son dernier match avant le début du tournoi, mais ce sera son équipe des moins de 21 ans qui sera alignée lors de cette partie.

Les hommes de Luis Enrique ouvrent leur campagne pour l'Euro 2020 par un duel contre la Suède le 14 juin, suivi d'un match contre la Pologne cinq jours plus tard. Ils termineront la phase de groupes par un affrontement avec la Slovaquie le 23 juin.