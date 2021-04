Les trois enfants de Griezmann nés un 8 avril !

L'avantage dans la famille Griezmann, c'est que les anniversaires se fêtent le même jour.

Antoine Griezmann est devenu père pour la troisième fois jeudi matin lorsque sa femme Erika Choperena a donné naissance à Alba.

Antoine Griezmann, l'incroyable triplé !

Curieusement, tous leurs enfants sont nés le 8 avril, Mia venant en premier en 2016 et Amaro étant né trois ans plus tard le même jour.

«Aujourd'hui marque deux et cinq ans depuis votre arrivée», a écrit Choperena sur les réseaux sociaux pour souhaiter un joyeux anniversaire à ses enfants.

«Vous avez révolutionné notre monde et nous avez fait grandir, apprendre et être meilleurs. Maman et papa ne peuvent pas être plus fiers de ce que vous nous avez fait construire. Nous vous aimons infiniment, follement et librement."

Pendant ce temps, Griezmann n'a pas participé à la séance d'entraînement de Barcelone jeudi pour être présent à la naissance de son troisième enfant. Le Français s'entraînera à nouveau avec le reste de ses coéquipiers vendredi, un jour avant le Clasico face au Real Madrid.

Pour rappel, Barcelone a repris 12 points au leader de la Liga, l'Atletico Madrid, au cours des deux derniers mois, après une série de folie.

Désormais, les hommes de Ronald Koeman se retrouvent à un point derrière Los Rojiblancos dans le tableau de La Liga , avec l'impression que Barcelone est devenu le nouveau favori pour remporter le titre. De plus, samedi, ils affronteront le Real Madrid lors du deuxième Clasico de la saison à l'Estadio Alfredo Di Stefano.

L'Atletico traverse une période difficile, qui a récemment vu perdre le club madrilène 1-0 à Séville dimanche dernier, tandis que Barcelone trouve un moyen de gagner des matchs, comme en témoigne son dernier résultat contre le Real Valladolid lundi soir.