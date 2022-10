Les secrets de Tchouaméni sur le PSG

La star du Real Madrid, Aurélien Tchouameni, s'est ouverte sur son transfert estival vers la capitale espagnole.

L'international français a impressionné lors de ses premiers mois au stade Santiago Bernabeu après avoir quitté l'AS Monaco pour 80 millions d'euros en juin.

Cependant, malgré l'énorme attention suscitée par son prix de transfert, Tchouameni s'est parfaitement adapté aux exigences du champion d'Espagne et d'Europe en titre.

Le joueur de 22 ans a maintenant levé le voile sur sa détermination à rejoindre Los Blancos avant la campagne 2022/23, malgré l'intérêt tardif du Paris Saint-Germain et les comparaisons avec son coéquipier international Paul Pogba.

"Je ne suis pas le 'nouveau' Pogba... Je suis Aurélien Tchouameni, j'essaie d'écrire ma propre histoire", a glissé le joueur dans une interview accordée à Téléfoot. "Pogba est un joueur que j'ai beaucoup suivi quand j'étais petit. Nous jouons au même poste, mais il n'y a qu'un seul Pogba.

"J'essaie de contribuer à l'équipe (française), mais si Kanté et Pogba reviennent, l'entraîneur choisira, et je ferai de mon mieux pour commencer. Je pense à la Coupe du monde tous les jours. Je vais essayer de performer pour le Real Madrid et ensuite attendre la liste.

"Je n'ai pas hésité sur le PSG. C'est aussi un très grand club européen, mais j'avais déjà décidé de jouer pour le Real Madrid. Peu importe l'indemnité de transfert, à Madrid il y a toujours de la pression. Mais j'essaie d'être à la hauteur des attentes, et jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. Ce n'est pas moi, dans le bureau, qui ai décidé de l'indemnité. Que ce soit 80, 60, 40... au final, vous arrivez à Madrid et vous devez être performant."