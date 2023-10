Les propos étranges de Zlatan sur Manchester United

L'ancien attaquant de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, a mis en cause les fans qui critiquent la famille Glazer

Le joueur de 42 ans a mis en cause les fans de United qui critiquent les sommes allouées par les Glazers au club, suite à leur recrutement estival qui a vu plus de 150 millions de livres sterling dépensés pour André Onana, Rasmus Hojlund et Mason Mount.

"Je pense que maintenant à Man Utd, je ne sais pas, il y a des manifestations pour que les propriétaires vendent et tout ça, mais je rappelle que les propriétaires investissent", a déclaré l'ancien attaquant de United lors de l'émission Piers Morgan Uncensored.

"Ce n'est pas comme s'ils n'investissaient pas parce qu'ils ont fait venir de nombreux joueurs pour un montant élevé.

"Je pense donc qu'il est un peu faux de dire qu'ils ne font pas ce que les fans attendent d'eux, car je ne sais pas quelle est la véritable raison derrière tout cela.

La famille Glazers a cherché à vendre le club plus tôt dans l'année, le cheikh qatari Jassim et le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe étant tous deux intéressés par l'achat de l'équipe.

Cependant, les négociations sont désormais au point mort et les fans doutent de plus en plus qu'un accord se concrétise un jour.