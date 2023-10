Les propos étonnants de Fabio Grosso après Reims - Lyon (2-0)

L’entraineur italien a voulu positiver après la nouvelle défaite de son équipe en championnat.

Rien ne va plus à Lyon ! L’équipe rhodanienne a basculé à la dernière place du classement de la Ligue 1 en s’inclinant ce dimanche sur le terrain de Reims (0-2). Un revers qui, de surcroit, ne souffre d’aucune contestation.

Grosso a décelé une petite lumière

Ce fut une copie indigeste des Gones, et Corentin Tolisso a été le premier à le reconnaitre, mais Fabio Grosso a vu du positif dans cette prestation. Le successeur de Laurent Blanc a décelé des progrès au sein de sa formation et il a insisté dessus au coup de sifflet final.

« Je dis tout le temps aux joueurs qu’il faut être conscient de pouvoir tout donner. Et il ne faut pas seulement le dire mais le faire, a-t-il commencé par confier sur Amazon Prime. Et aujourd’hui, et c’est un peu bizarre de le dire après une défaite et vu notre début de championnat, mais aujourd’hui j’ai vu une petite lumière au fond. On va la suivre, courir fort pour aller la chercher ».

Questionné aussi sur ce qui n’a pas marché en terre champenoise, le technicien transalpin a mis en avant le manque de confiance et de précision à l’approche de la zone de vérité : « Il y a des difficultés bien sûr, mais on fatigue un peu à jouer ensemble. Ça veut dire défendre et attaquer ensemble. Dès qu’on l’a fait, je pense qu’on est parvenu à se créer des occasions. Et là c’est le travail quotidien qui fait la différence. Rester concentrés dans les têtes et dans son esprit ».

Le champion du monde 2006 commence son mandat à l’OL par deux défaites. Ce n’est pas l’idéal, c’est même tout le contraire. De plus, son équipe a la particularité d’être la seule parmi toutes les formations du Top 5 européen à n’avoir toujours pas mené au score cette saison.