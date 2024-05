Les premiers mots d'Olivier Giroud dans son nouveau club

Olivier Giroud a livré ses premiers mots après sa signature dans son nouveau club, mardi.

Cette fin de saison est un peu particulière. Elle marque notamment la fin de l’aventure de plusieurs joueurs, surtout des internationaux français, avec leurs clubs. C’est le cas de Kylian Mbappé avec le PSG et d’Olivier Giroud avec l’AC Milan alors qu’Adrien Rabiot pourrait leur emboiter le pas en quittant la Juventus Turin. Mais parmi les trois, seul Olivier Giroud a déjà rejoint son nouveau club et a même livré ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs ce mardi.

Olivier Giroud « excité » de jouer sous ses nouvelles couleurs

Après Kylian Mbappé avec le PSG vendredi dernier, c’était au tour d’Olivier Giroud de faire ses adieux à l’AC Milan, lundi. L’international français a annoncé son départ du club italien dans une vidéo diffusée par les Rossoneri. Dans la foulée de son annonce, le champion du monde 2018 était attendu du côté de Los Angeles FC en MLS où son arrivée était pressentie depuis plusieurs semaines.

Une signature rendue officielle ce mardi suivie des premiers mots d’Olivier Giroud. « Je suis ravi et excité de rejoindre le LAFC. J’ai hâte d’arriver à Los Angeles et de jouer dans le stade et devant tous les fans incroyables », a confié l’ancien attaquant d’Arsenal au site officiel de la franchise américaine.

Le Los Angeles FC impatient d’accueillir Giroud

Olivier Giroud n’est pas le seul à être excité de jouer avec le maillot de Los Angeles FC. Le co-président et directeur général du LAFC, John Thorrington, est également impatient de voir le Tricolore se produire sous les couleurs du club.

« C’est un jour incroyablement excitant pour tous ceux associés au LAFC d’accueillir Olivier, son épouse Jennifer et sa famille au club. Olivier a clairement soif de gagner, ce qu’il a fait de manière constante tout au long de sa carrière en club et de sa carrière internationale. Son ambition et ses qualités en tant qu’homme et en tant que joueur s’alignent directement sur les nôtres en tant que club. Nous pensons donc qu’Olivier sera un excellent ajout alors que nous poursuivons notre quête de trophées », a-t-il déclaré.