Olivier Giroud fait ses adieux à Milan (Officiel) !

Olivier Giroud a annoncé son départ de l’AC Milan, lundi.

C’est la période des adieux dans plusieurs grands clubs européens. Après le PSG, qui va perdre Kylian Mbappé et Keylor Navas, c’est au tour de l’AC Milan de se séparer d’un cadre de son effectif. Et il s’agit d’un autre international français en l’occurrence, Olivier Giroud. Le champion du monde 2018 a fait ses adieux à la Lombardie, ce lundi.

Olivier Giroud quitte l’AC Milan

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Olivier Giroud va bel et bien quitter l’AC Milan cet été. Trois jours après l’annonce de départ du PSG de Kylian Mbappé, l’international français a également annoncé le sien du club italien ce lundi.

L’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea a d’ailleurs utilisé le même procédé que le capitaine de l’Equipe de France avec une vidéo diffusée, pour sa part, sur les réseaux sociaux de l’AC Milan. Champion de Serie A avec les Rossoneri en 2022, Olivier Giroud va disputer ses deux derniers matchs avec le club lombard les 18 et 26 mai prochains. Le premier contre Torino et le second contre la Salernitana pour sa dernière apparition à San Siro.

Le bilan remarquable de Giroud avec l’AC Milan

Arrivé à l’été 2021 en provenance de Chelsea, Olivier Giroud aura fait les beaux jours de l’AC Milan pendant trois saisons. Un an après son arrivée, l’ancien attaquant de Montpellier remportait le Scudetto avec le club lombard en étant décisif. En trois saisons sous la tunique milanaise, Olivier Giroud aura marqué 48 buts et délivré 20 passes décisives en 130 apparitions.

Cette saison, le Français a trouvé le chemin des filets à 14 reprises en 33 rencontres en plus de ses 8 passes décisives. Après la fin de son aventure milanaise, Olivier Giroud devrait rejoindre, selon toute vraisemblance, la MLS et le Los Angeles FC où il retrouverait notamment un certain Hugo Lloris.