Les paris et gages à proposer à ses amis quand ils prennent une raclée sur FIFA 19

Comment réagir lorsque votre pote vous met une sévère humiliation sur FIFA 19 ? Goal vous aide à garder votre dignité... ou pas.

Vous avez déjà perdu un pari contre un ami ? Cela peut devenir brutal quand il s'agit de vous faire payer le prix de l'échec, et il semble que des éléments de la communauté FIFA ne soient pas différents.



Depuis la toute première sortie du jeu, les joueurs de la franchise de football d’EA Sports s’engagent dans des paris mutuels, concevant des règles destinées à apporter la honte à leurs adversaires de la manière la plus amusante possible. Pour fêter la sortie de FIFA 19, Goal a arrondi certaines de ces "clauses" ridicules et démesurées pour les joueurs.

Les paris à proposer

Défaite par cinq buts d'écart

Le perdant doit publier un statut Facebook, s'excusant ainsi pour ses amis et sa famille de les avoir humiliés, en décrivant en détail la manière dont il a provoqué le déshonneur

Défaite par six buts d'écart

Vous devez appeler votre adversaire par le titre de son choix (mon roi/reine, votre grandeur, etc.) et leur rapporter un verre de leur choix sur demande.

Défaite par sept buts d'écart

Créez un groupe Facebook avec le titre choisi par le gagnant, par exemple "Pourquoi [votre nom] est terrible à la FIFA", et invitez toute votre liste d'amis. La description du groupe doit détailler la défaite et être approuvée par le vainqueur.

Défaite par huit buts d'écart

Une touche plus personnelle, celle-ci : vous devez rédiger à la main une lettre aux parents du gagnant, expliquant pourquoi sa progéniture est supérieure à tous les niveaux.

Défaite par neuf buts d'écart

Appelez un numéro de service public de votre choix (renseignements sur l'annuaire ou votre lieu de vente à emporter préféré, par exemple), puis expliquez et présentez vos excuses pour votre défaite embarrassante. L'appel téléphonique doit durer au moins une minute.

Défaite par 10 buts d'écart

En utilisant un site Web de carte de voeux personnalisé de votre choix, vous devez créer une carte sur mesure pour le vainqueur, s'excusant de la manière honteuse de votre défaite.

Défaite par 11 buts d'écart

Frappez à la porte d'un voisin et expliquez-lui comment vous avez laissé tomber tout le monde autour de vous.

Défaite par 12 buts d'écart

Jouez votre prochain match complètement nu avec seulement la boîte du jeu comme moyen pour vos parties génitales.

Défaite par 13 buts d'écart

Votre adversaire dispose de 13 minutes ininterrompues pour faire ce qu'il souhaite sur votre page Facebook. Toutes les modifications et les publications doivent rester pour la durée de la soirée, bien qu'aucun changement de mot de passe ne soit autorisé.