Les News des Bleues | Blessures, suspensions et compo face au Nigeria - tout ce qu'il faut savoir

En cas de succès ce lundi soir à Rennes (21h), les Bleues ont l'occasion de valider leur première place pour s'offrir un 8e de finale "abordable".

L'Équipe de féminine va jouer ce lundi soir à Rennes (21h, coup d'envoi) son troisième et dernier match de groupe face au . L'objectif est clair pour Corinne Diacre et son groupe : enregistrer un nouveau succès pour faire carton plein après les victoires face à la (4-0) et la norvège (2-1). Ceci permettrait également aux Bleues de terminer en tête de la poule A et de pouvoir envisager un huitième de finale serein contre un troisième de groupe.

Le groupe

Corinne Diacre pourra compter sur l'ensemble de ses joueuses pour cette rencontre, même s'il existe une forte probabilité pour qu'elle fasse un peu tourner son équipes après les deux premières rencontres. Des joueuses comme Griedge Mbock, Élise Bussaglia ou encore Gaëtane Thiney pourraient ainsi souffler.

Gardiennes : Sarah Bouhaddi ( ), Solène Durand ( ) et Pauline Peyraud-Magnin ( , ANG)



Défenseures : Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui ( ), Griedge Mbock (Lyon), Ève Perisset (PSG), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier) et Aïssatou Tounkara ( , ESP)



Milieux : Charlotte Bilbault ( ), Elise Bussaglia ( ), Maëva Clemaront (FC Fleury), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (Lyon) et Gaëtane Thiney (Paris FC)



Attaquantes : Viviane Asseyi ( ), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Valérie Gauvin (Montpellier) et Emelyne Laurent (Guingamp)

L'article continue ci-dessous

Les absentes

Pour ce match face au Nigeria, toutes les Bleues sont aptes et prétendent à une place dans le XI de départ même si certaines titulaires pourraient être mises au repos.

La composition officielle

Bouhaddi - Perisset, Mbock, Renard, Majri - Bilbault, Henry (c) - Cascarino, Thiney, Asseyi - Gauvin.

L'adversaire du soir

Le Nigeria s'est bien repris après sa défaite intiale contre la Norvège (0-3) en venant à bout de la Corée du Sud, avec un succès (2-0) du côté de Grenoble. Les Super Eagles féminines n'ont rien d'une équipe novice avec leurs trois succès d'affilée à la CAN (2014, 2016 et 2018). Elles peuvent compter sur leur attaquante star, Asisat Oshoala, qui évolue du côté de Barcelone. Avec leurs qualités basées sur la vitesse et leurs capacités athlétiques, les Nigérianes ont de sérieux atouts pour faire douter les Bleues. Méfiance donc.

Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre ?

La rencontre aura lieu le lundi 17 juin (21h) au Roazhon Park de Rennes. TF1 et Canal + diffusent le match en direct, qui peut également être vu en streaming sur leurs sites internet : MyTF1 et MyCanal.