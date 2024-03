Les mots très durs de Mbappé sur les leaders

Kylian Mbappé a eu des mots très durs concernant le leadership chez les Bleus après le match contre l'Allemagne.

Sondé sur l’état d’esprit des Bleus face à l’Allemagne, Kylian Mbappé a affirmé que tous les joueurs, y compris lui-même, le capitaine, n’avaient pas été à la hauteur attendu d’une équipe vice-championne du monde en termes de leadership.

"Je pense que ce n’était pas assez", a-t-il ainsi tonné. "Après, je pense aussi qu’on a été dépassés, c'était plus que du leadership. Si on devait résumer ça à du leadership… le leadership a été défaillant, ça c’est clair. Maintenant, quand on regarde le match de samedi, on a été complètement dépassés sur pas mal d'aspects. Sur tous les aspects, y compris le leadership, on n’a pas été au niveau. Ce sont des indicateurs, comme des warnings."

"C'est à nous de réagir"

Poursuivant sur sa lancée, le crack de Bondy a averti ses collègue, tout en prenant soin de s’inclure dans les reproches et ce, malgré l'absence d'enjeu du match.

"Il faut prendre conscience que si on joue comme ça dans les matchs qui nous attendent on va au devant de grosses déconvenues", a-t-il averti. "On ne veut pas que ça nous arrive. C'est à nous de réagir dès demain." L'Equipe de France reçoit le Chili ce mardi (21h) au Vélodrome pour l'ultime opposition de cette dernière fenêtre internationale avant l'Euro organisé en Allemagne (du 14 juin au 14 juillet).