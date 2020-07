Le PSG présente ses maillots 2020/2021

Le Paris SG a officiellement présenté ce mardi son jeu de maillots pour l’exercice 2020/2021.

La saison 2019/2020 n’est pas encore totalement terminée pour l’équipe de la capitale française, mais pour ce qui concerne les maillots, il est déjà temps de lancer la suite. Pour fêter les cinquante ans du club, on a opté pour un retour aux sources avec un maillot « Hechter » qui était si cher à l’équipe de la capitale au siècle dernier.

Le “maillot Hechter” désigne le look du maillot imaginé par Daniel Hechter, célèbre couturier français devenu président du comité de gestion du en 1973. Cinquante ans après, le nouveau maillot de l’équipe, créé avec le partenaire historique Nike, célèbre donc cette bande rouge caractéristique et « rend hommage aux premières années d’existence d’un club qui s’est d’abord battu pour survivre avant de glaner 41 trophées à travers la et l’Europe ». En somme, il s’agit d’une version moderne du maillot de 1973/1974.

L'article continue ci-dessous

Les maillots 2020/2021 du #PSG ont été dévoilés. Qu'en pensez-vous ? 👍 ou 👎 ? pic.twitter.com/EStad5JFaS — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) July 21, 2020

Pour ce qui est du maillot extérieur 2020-2021, « il puise son inspiration dans toutes ces conquêtes à jamais gravées dans le cœur de nos fans ». Et en particulier les campagnes européennes de 1995 et de 1996. Et "il glisse un clin d'œil à la culture du maillot qui a fini par envahir les rues d’aujourd’hui, de ville en ville, d’un continent à l’autre, devenant un attribut culte de la nouvelle génération".

Plus d'équipes

Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, s’est félicite de ce pont fait avec le passé. « Il n'y avait pas de meilleure façon de célébrer les 50 ans du Paris Saint-Germain qu’avec le retour de ce maillot emblématique, a déclaré le dirigeant qatari. Ce maillot historique respire le style, la passion, l’ambition et l’énergie de ce club unique, ambassadeur de Paris, ville des lumières. Nous sommes une jeune institution qui nourrit un attachement profond à ses racines et à son prestigieux héritage. J’éprouve d’ailleurs une immense reconnaissance envers mes prédécesseurs qui, avec courage et imagination, ont permis à ce club de grandir et de devenir le plus titré et le plus populaire du football français. Ce sera toujours avec une grande fierté que nous porterons ces couleurs, les couleurs de la ville de Paris dont nous cultivons le rayonnement à travers le monde, mais aussi sous les lumières du Parc des Princes, notre maison de toujours ».

Les nouvelles tuniques seront en vente dès la semaine prochaine. Et pour ce qui est de leur inauguration, il se murmure qu'elle est prévue dès ce mardi pour le match amical contre le .