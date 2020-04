Les joueurs du Barça trop gros ? Une limite de poids imposée par le club !

Les joueurs du Barça doivent se peser quotidiennement, le staff médical surveille le poids individuel de chaque élément.

L' a été l'un des premiers pays européens touchés par le coronavirus, et la a été l'une des premières grandes divisions à être suspendue. Il s'est passé deux mois depuis que les équipes de ont disputé des matchs professionnels.

Une pause désormais aussi longue que des vacances d'été standard pour les joueurs. Il n'est donc pas étonnant que les clubs s'inquiètent de l'état physique de leurs éléments, enfermés à domicile.

Le journal AS rapporte d'ailleurs ce mercredi que le Barça a recommandé à ses joueurs joueurs de maintenir leur poids à un certain niveau.

Chaque joueur a une routine d'entraînement, mais pour s'assurer que cette routine est bien observée, les joueurs sont également pesés quotidiennement et on le staff leur dit de maintenir un poids idéal décidé individuellement par le club.

Jusqu'à présent, le gain de poids moyen a été compris entre 0,6 et 1,5 kilos - acceptable et facilement perdu une fois que la compétition reprendra. Aucun joueur ne sera autorisé à augmenter son poids de plus de 2 kilos, une valeur qualifiée de «ligne rouge» par les physios catalans.