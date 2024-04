Les explications des joueurs du PSG après la débâcle

Le PSG s'est incliné à domicile face au FC Barcelone ce mercredi à l'occasion du quart de finale aller de la C1 (2-3). Les Parisiens s'expliquent.

Les Parisiens devront réaliser un exploit en Espagne dans six jours pour se qualifier après ce revers à la maison face au FC Barcelone. Au terme du match, les joueurs de Luis Enrique ont pris la parole pour expliquer cette contre-performance.

Marquinhos (défenseur du PSG sur Canal+) : « Logique ? Non. On a eu des difficultés parce que c’est une équipe de haut niveau de l’autre coté. Personne ne s’attendait à un match facile. C’était un peu trop ouvert. On a essayé de presser, on a été haut et eux ont essayé de casser ces lignes avec une seule passe. Ils l’ont bien fait et nous ont mis en difficulté. On a eu de bons moments, mais c’est des détails qui font la différence. Des détails qu’on ne peut pas accepter au match retour. On va discuter de ça tranquillement de la semaine. Le coach va analyser ça. Il faut aller là-bas et tout donner. Il n’y a pas le choix ».

Nuno Mendes (défenseur du PSG sur Canal+) : « Je pense que l’équipe a été bien dans le match. Elle a réussi a faire ce qu’on devait faire, mais malheureusement on sort avec une défaite. Ce n’est pas fini. Ils ont marqué quand on a été déconnectés du match. On a une semaine pour travailler et faire un bon match retour. L’équipe est bien, tranquille et ce n’est pas fini. On va renverser la tendance ».

L'article continue ci-dessous

Luis Enrique: "J'ai confiance en mon équipe" : "On a fait un bon match contre une équipe très forte. A 1-0, on a douté, ils ne perdaient pas le ballon et jouaient très bien. On a retourné le match en seconde période, mais ils ont marqué le troisième but. On va aller à Barcelone avec beaucoup d'envie. Pour nous, ce sera une finale. J'ai confiance en mon équipe."