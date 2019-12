Les détails du contrat qui attend Ibrahimovic à Milan

Zlatan Ibrahimovic devrait s'engager pour six mois à Milan et avec un bail pesant 3 millions d'euros.

L'officialisation du deal tarde toujours, mais il ne semble désormais plus y avoir de doute: Zlatan Ibrahimovic sera bientôt de nouveau joueur de l' .

La star suédoise, qui est en train de lancer via les réseaux sociaux quelques indices liés à sa future destination, a dissous ses dernières réserves et a décidé de retrouver son ancienne maison de l'AC Milan. Les Lombards ont réalisé ce qui sera inévitablement l'un des coups les plus importants du mercato hivernal. Et maintenant que la longue cour a porté ses fruits, on n'attend que de voir Ibra débarquer en .

Selon ce que révèle La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic est peu susceptible d'être à Milan lundi prochain à l'occasion de la reprise d'entrainement des Rossonerri. Il est plus probable qu'il rejoigne son nouveau club en milieu de la semaine prochaine et se rende immédiatement disponible pour Stefano Pioli. Ibra, qui s'entraîne régulièrement depuis quelques semaines, devrait être appelé pour le match contre la . Et ses retrouvailles avec San Siro devraient avoir lieu le 15 janvier, lorsque les Milanais affronteront en .

Milan confiant sur ses chances de garder Ibrahimovic jusqu'à 2021

Un contrat jusqu'au mois de juin attend l'ancien Parisien à Milan. Mais, les chances que son séjour se poursuive au-delà de l'exercice en cours sont très élevées. Tout renouvellement de bail sera lié à des objectifs personnels tels que le nombre de matches disputés, les buts et les objectifs atteints. Cela étant, il n'est pas exclu que le club et l'attaquant puissent alors décider d'aller de l'avant ensemble quels que soient les chiffres. Ibrahimovic recevra environ 3 millions d'euros d'ici à juin 2020, tandis que 4,5 millions supplémentaires seront nécessaires pour le garder jusqu'à l'été 2021.