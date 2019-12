Mercato - Zlatan Ibrahimovic a dit oui à l'AC Milan

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Zlatan Ibrahimovic aurait donné son accord pour retourner à l'AC Milan, où son arrivée est imminente.

Plus les jours passent, plus le retour de Zlatan Ibrahimovic à l' se précise. Ce jeudi, l'affaire semble même presque bouclée. En effet, Gianluca Di Marzio informe que le Suédois aurait pris la décision de s'engager chez les pensionnaires du San Siro cet hiver.

Un contrat de six mois attend Zlatan à Milan

Selon l'influent journaliste italien, Zlatan Ibrahimovic aurait donné feu vert définitif au club de l'AC Milan pour un contrat de six mois (jusqu'en juin 2020) avec un potentiel renouvellement lié à certaines conditions.

Si rien n'est encore officiel, les différentes parties seraient entrées dans les ultimes négociations, et une signature d'ici vendredi au plus tard ne serait pas à exclure. Passé par l'AC Milan entre 2010 et 2012, l'ancien de l'Inter, de l' , du Barça, du ou encore de est actuellement libre de tout contrat après une expérience réussie du côté de Los Angeles, en .

Bien qu'âgé de 38 ans, celui qui avait remporté la en 2011 avec le club milanais pourrait rendre bien des services aux hommes de Stefano Pioli, eux qui pointent à une décevante 11ème place au classement après 17 journées de championnat.