Les crachats sur le terrain désormais sanctionnés d'un carton jaune ?

Michel D'Hooghe, membre du conseil et expert médical pour la FIFA, a évoqué une nouvelle règle face au coronavirus.

La FIFA voudrait, notamment, autoriser cinq remplacements lors des rencontres de football au lieu des trois actuels. Mais ce n'est pas la seule mesure envisagée par l'instance.

Argentine - Aguero défend Messi : "Il est le premier à souffrir"

En effet, cracher sur les terrains pourrait désormais coûter l'administration d'un carton jaune.

Plus d'équipes

"Quand on reprendra le football, il faudra éviter cette pratique au maximum. La question est de savoir si ce sera possible. Peut-être qu'il faudra donner une carte jaune. Ce n'est pas hygiénique et c'est une bonne manière de propager le virus. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut qu'on soit particulièrement prudent. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis assez sceptique pour l'instant", a confié Michel D'Hooghe au quotidien britannique The Telegraph.