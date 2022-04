Les compos de PSG - OM : Marquinhos et la MNM sont bien là

Ménagé le week-end dernier, Marquinhos retrouve sa place dans le onze du PSG, ce dimanche pour le grand choc contre l’OM en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Lui et Presnel Kimpembe sont préférés à Sergio Ramos pour composer la charnière centrale.

Le PSG avec son équipe-type

Sur les côtés, on retrouve logiquement Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Avec ces deux-là, Paris espère tenir bon derrière, mais aussi avoir un bon apport offensif sur les flancs.

Pour mettre à mal la défense marseillaise, les champions de France vont aussi s’appuyer sur leurs stars offensives. Le trio Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé est bien là, et tentera de confirmer ses belles prestations récentes.

Dans l’entrejeu, l’indispensable Marco Verratti sera entouré d’Idrissa Gueye et Danilo Perreira. Pas de surprise à signaler, vu que ça fait bien longtemps que les Wijnaldum, Herrera et cie ne font pas partie des premiers choix de « Poche ».

Dans les buts, c’est encore Gianluigi Donnarumma qui est aligné. Le Costaricien Keylor Navas semble être passé définitivement derrière lui.

Le onze du PSG : La compo du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar.

Pau Lopez préféré à Mandanda

Au sein de l’équipe marseillaise, il y avait aussi un doute concernant le gardien qui sera aligné. Finalement, Jorge Sampaoli a choisi de remettre Pau Lopez au détriment de Steve Mandanda. Un choix que le coach argentin n’a pas manqué de justifier juste avant la rencontre. « C’était planifié comme ça, avec le nombre de matches qu’on a. Si vous regardez bien, à la fin de la saison, ils auront le même temps de jeu », a-t-il confié.

𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 🔥⚔️



Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour le choc #PSGOM 😤 pic.twitter.com/9w42l3Cs65 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 17, 2022

On s’attendait à ce que Sampaoli opte pour une défense à trois pour cette rencontre, mais au final il a aligné un quatuor. Saliba et Caleta-Car joueront dans l’axe, tandis que Luan Peres et Rongier occuperont les côtés.

Pour le reste, on notera que le coach olympien a choisi de se passer d’un neuf. Plutôt que de faire appel à Bakambu pour remplacer Milik, il a décidé de remettre Dimitri Payet en pointe. Le Réunionnais sera épaulé par le trio Under, Guendouzi et Gerson.

Le onze de Marseille : Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara, Gueye - Ünder, Payet, Gerson