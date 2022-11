Les changements, Varane, Dembélé... Deschamps se livre à la veille du Danemark

L'équipe de France s'apprête à disputer son deuxième match dans cette Coupe du monde, ce samedi face au Danemark.

Ce samedi face au Danemark (17h), l'équipe de France a l'opportunité de valider son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, quatre jours après son succès inaugural face à l'Australie.

Varane titulaire d'entrée ?

Pour cela, les Bleus pourraient se présenter avec quelques changements, notamment dans la ligne défensive. "Je peux tout faire. Mis à part ça, sur l'analyse approfondie par rapport au match réalisé contre l'Australie, il y a trois situations dont une perte de balle, où on doit mieux faire. En plus du but, ça fait quatre situations où on doit mieux gérer. C'est peut-être que l'Australie, mais c'est quatre situations", a analysé Didier Deschamps ce vendredi en conférence de presse.

"C'est pas énorme non plus, mais ça demande des ajustements. De par le positionnement de certains joueurs. Sur une action, ça peut être le placement d'un seul joueur. Il y a des choses évidemment qu'on peut améliorer à chaque fois, même si on a mis beaucoup de qualités offensives. L'idéal pour toutes les équipes, c'est d'être dangereux et de ne pas concéder.

"On fait en sorte de se rapprocher du match parfait, ça passe par différents choix, des complémentarités. C'est logique qu'on ait des choses à améliorer. Après, changer... Je vous laisse l'initiative des débats".

Parmi les joueurs qui pourraient intégrer le XI se trouve bien sûr Raphaël Varane, remis de sa blessure. "Il aurait pu jouer le premier match. Il était apte, a assuré DD. Ce n'est pas la séance d'hier qui va changer beaucoup. Il n'est pas moins apte ou plus pour le deuxième. Après, ce sont des choix qui peuvent être liés à l'expérience... Lui en a, c'est certain. Il faut qu'il soit prêt dans sa tête et son corps. Je sais qu'il l'est. Je prendrai la décision par rapport à ça, surtout."

"Le Danemark nous a fait beaucoup de misères"

Une conférence de presse au cours de laquelle le sélectionneur a également évoqué l'adversaire des Bleus, le Danemark, contre qui Kylian Mbappé et consorts se sont inclinés à deux reprises en 2022.

Elle est sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Cette équipe nous a fait beaucoup de misères. Il faut qu'on inverse cette tendance demain, sans parler de revanche", a-t-il confié.

"Le sélectionneur danois et les joueurs danois nous connaissent, on les connaît. Il y a eu une photographie sur juin qui est différente de celle de septembre, et ce sera encore différent demain. La situation des deux équipes n'est pas forcément la même. Tout ce qu'il y a eu avant nous sert, mais aussi à l'équipe danoise. Elle a cette capacité à changer de système."

Parmi les atouts dans la manche de Deschamps, un joueur qui revient à son tout meilleur niveau après plus d'un an sans briller en sélection : Ousmane Dembélé.

Il faisait partie d'un groupe qui a connu le succès. Il a plus été acteur en un match que toute la compétition il y a quatre ans", a apprécié Deschamps, satisfait de sa prestation face aux Socceroos.

"Il y a eu des événements dans sa vie sportive, avec des blessures, mais c'est un joueur plus construit, plus mature. C'est encore quelqu'un de très joyeux. Il est mieux. Le fait qu'il ait joué le premier match titulaire d'entrée... Il a cette capacité à créer d'énormes problèmes à l'adversaire, avec sa percussion, en faisant en sorte de réduire au maximum le déchet. Sur ce type de joueur, il faut lui en laisser et être le plus efficace possible, même s'il n'a pas marqué."