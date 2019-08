Rummenigge : "Leroy Sané ne rejoindra pas le Bayern cet été"

Karl-Heinz Rummenigge, le directeur général du Bayern, a exclu la possibilité de recruter l'international allemand de City durant le mercato 2019.

Le ne tentera pas d'arracher Leroy Sane à dans les derniers jours du mercato. Karl-Heinz Rummenigge, le président exécutif du club, l'a certifié ce weekèend.

Un retour au pays pour l'ailier allemand de 23 ans a été évoqué tout au long de l'été. Alors que la rumeur enflait de plus en plus, il a eu le malheur de se blesser sérieusement aux ligaments du genou lors d'une sortie en Community Shield avec City contre . Un coup dur qui va le contraindre désormais à une longue indisponibilité.

Cette blessure n'est pas sans conséquence sur l'intérêt qu'avait à son egard les champions d' . Ces derniers sont contraints dorénavant d'explorer d'autres options. Car le club est dans l'urgence afin de remplacer les partants que sont Arjen Robben et Franck Ribéry. C'est ce qu'a affirmé en creux l'homme fort du club, Rummenigge. Aux journalistes qui sont venus le questionner après le match nul 2-2 avec Hertha Berlin, il a rétorqué : "Non, les gars. Tout le monde sait ce que signifie une lésion des ligaments croisés et ce que cela implique comme temps de récupération. "

À noter que City a choisi d’envoyer Sané se faire soigner dans un centre médical en Autriche, plutôt qu’un centre de Barcelone, celui que privilégie le manager de l'équipe, Pep Guardiola. Une décision qui avait ravivé les spéculations par rapport à un deal avec les Bavarois. «Le joueur est un joueur de Manchester City. Et se soigner en Autriche, si c’est ce qu’il a décidé, c’était sa propre décision, éventuellement en consultation avec la division médicale de l’équipe nationale [allemande] », a déclaré à ce sujet Rummenigge.

Alors que Sané n'est plus dans le viseur du club, le Bayern cherche à conclure le prêt du meneur de jeu barcelonais Philippe Coutinho. Rummenigge a déclaré à propos de cet accord: «J'ai une relation très amicale avec le président de Barcelone [Josep Maria Bartomeu]. C'était peut-être un peu utile en ce moment.

Il a aussi répondu à ceux qui estiment que le recrutement de Coutinho est un signe de panique afin d'apaiser les revendications des fans qui exigeaient la venue d'une star : "Le nom n’a pas du tout été pris en compte, mais plutôt sa qualité. Philippe est un joueur qui peut augmenter notre potentiel offensif grâce à sa qualité technique. Il a également fait une très bonne impression sur nous en tant que personne. Il voulait venir au Bayern. Je suis très heureux de cela. "

Bien que plusieurs arrivées soient attendues à l'Allianz Arena avant la fermeture du mercato le 2 septembre, Rummeinigge hésite à décider si Jerome Boateng pourrait partir. Concernant l’avenir du vainqueur du champion du monde 2014, il a confié: "Je ne peux rien dire de concret à ce sujet pour le moment. Le marché des transferts est ouvert jusqu’au 2 septembre. Ensuite, nous verrons comment tout se déroulera. "