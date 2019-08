Bundesliga, J1 : les stats à connaître avant Bayern-Hertha

Voici les statistiques Opta à connaître avant Bayern Munich - Hertha Berlin qui ouvrent la saison de Bundesliga ce vendredi (20h30) à l'Allianz Arena.

Le et le hertha Berlin s'affrontent à l'Allianz Arena ce vendredi soir (coup d'envoi à 20h30), pour le lever de rideau de la saison 2019-2020 de .

Ce match d'ouverture, avancé au vendredi, est une habitude pour les Bavarois, qui ont remporté les sept derniers championnats d' . Pour le Hertha, ce ne sera que la deuxième fois, eux qui ont participé au tout premier, en 2002, face au .

Ce vendredi soir, le public de l'Allianz Arena pourrait avoir l'occasion de découvrir la recrue Benjamin Pavard, alors que Lucas Hernandez pourrait être trop court physiquement et qu'Ivan Perisic, le dernier arrivé dans l'effectif des Bavarois, doit purger un match de suspension.

Côté berlinois, les Belges Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata devraient faire leurs débuts sous le maillot blanc et bleu, respectivement sur l'aile droite et en défense centrale.

Les statistiques à connaître avant FC Bayern Munich - :

Le Hertha a évité la défaite contre le Bayern Munich à quatre reprises au cours des trois dernières saisons (1 victoire, 3 nuls) - plus que toute autre équipe de .

Le Hertha n'a toutefois jamais remporté la victoire lors d'aucun de ses 24 derniers déplacements chez le Bayern en Bundesliga (5 nuls, 19 défaites). Leur dernière victoire à Munich date d'octobre 1977 (victoire 2-0 grâce à des buts de Gerhard Grau et Bernd Gersdorff).

La seule précédente rencontre entre le Bayern et Hertha lors d'une première journée de championnat s'est tenue il y a 19 ans. Le Bayern s'était imposé 4-1 au stade olympique de Munich le 12 août 2000.

Le Bayern a remporté son premier match lors de chacune des sept dernières saisons - aucune autre équipe de Bundesliga ne l'avait fait auparavant. Les Bavarois ont marqué 25 buts (3,6 en moyenne) et n'en ont concédé que quatre lors de ces matchs d'ouverture.

Le Bayern est invaincu lors de ses 14 derniers matchs de Bundesliga en 2018/19 (11 victoires, 3 nuls). Leur dernière défaite en championnat date du 2 février 2019 (1-3), à Leverkusen.

Après un match nul 3-3 contre le le 24 novembre 2018, le Bayern a remporté chacun de ses onze derniers matches à domicile en Bundesliga par un score total de 38 à 4.

Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern, a marqué lors de la 1ère journée lors des quatre dernières saisons, égalant ainsi le record de Bundesliga. Seuls Stefan Kießling et Klaas-Jan Huntelaar ont fait autant.

C’est la première participation du Hertha au match d'ouverture de la Bundesliga depuis son instauration en 2002, lorsque les Berlinois avaient fait match nul 2-2 à Dortmund. Bart Goor avait donné l'avantage au Hertha BSC à la 1ère minute de jeu, et ce but demeure à ce jour le plus rapide jamais inscrit lors d'un match d'ouverture d'une saison de Bundesliga.

Depuis son retour en Bundesliga en 2013, le Hertha BSC n’a perdu aucun de ses matches de la première journée (5 victoires, 1 nul) et a remporté chacun de ses quatre derniers matchs.

Ante Covic sera le 25ème entraîneur du Hertha en Bundesliga. Ce sera la première fois qu'un entraîneur affronte le Bayern lors de ses débuts en Bundesliga depuis Josef Zinnbauer et son équipe de Hambourg qui avaient fait match nul 0-0 à domicile contre le Bayern de Pep Guardiola en septembre 2014.

Avec Opta .