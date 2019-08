Allemagne - Löw sur la blessure de Sané : "C'était le pire moment possible dans sa situation"

Le sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Löw, est revenu sur la blessure subie par Leroy Sané avec Manchester City contre Liverpool.

Le 4 août dernier, lors du succès de face à aux penalties en Community Shield, Leroy Sané avait dû céder sa place en raison d'une rupture des ligaments du genou.

Alors qu'il est courtisé par le , son retour sur les terrains ne devrait se faire que d'ici février ou mars selon Pep Guardiola . Le transfert possible de Sané au Bayern Munich a pris du plomb dans l'aile depuis.

S'exprimant sur DAZN, le sélectionneur de l' , Joachim Löw a souhaité le meilleur à son joueur, qu'il espère revoir rapidement sur les terrains. "Nous avons été très tristes et abattus lorsque nous en avons entendu parler, j'ai été en contact avec Leroy. Pour lui, bien sûr, c'était le pire moment possible dans sa situation. Nous espérons qu'il reviendra le plus rapidement possible. C'est un joueur d'une qualité incroyable et nous lui souhaitons le meilleur. Il le fera pour le championnat d'Europe" , a-t-il indiqué.



À la question de savoir si le Bayern devrait continuer de courtiser Sané malgré la blessure, il a répondu : "je ne peux pas m'impliquer. Le Bayern doit le savoir lui-même. Je ne sais pas jusqu'où vont les négociations. Je ne sais pas ce que veut le Bayern ou ce que veut Leroy."