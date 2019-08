Le FC Barcelone confirme un accord pour le prêt de Coutinho au Bayern Munich

La star brésilienne va rejoindre l'Allemagne pour une saison après être devenu indésirable du côté du Camp Nou.

Le a confirmé avoir trouvé un accord de principe pour le prêt de Philippe Coutinho au . Le milieu de terrain brésilien n'a pas réussi à s'imposer depuis qu'il a rejoint le champion d' en titre en provenance de en janvier 2018 pour environ 145 millions d'euros, ne marquant que 21 buts en 76 participations, toutes compétitions confondues. Le Barça a tenu à renoncer à sa grosse somme d'argent pour réorganiser son équipe.

Il a été offert à plusieurs clubs de avant que le marché des transferts ne ferme ses portes en , mais rien ne s'est concrétisé. Un transfert vers la semble désormais être la prochaine étape dans la carrière de Philippe Coutinho. Un accord de principe a été conclu entre les deux clubs. Le contrat est presque prêt, mais ce n'est pas encore officiel. Le joueur a été écarté pour la première journée de la face à alors que son départ chez le champion de est imminent.

Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles et sportives pour le FC Barcelone et porte-parole officiel du club, a déclaré à Movistar +: "Je peux confirmer qu'il existe un accord de principe dans le cadre du prêt de Coutinho au Bayern Munich. Désormais, il faut officialiser le départ. Cela va libérer un salaire de footballeur, un salaire de grand footballeur, qui bien évidemment est important comme tous ceux que nous avons au club".

À son arrivée de Liverpool, Coutinho avait pour vision à long terme de remplacer Andres Iniesta en tant que force créatrice au milieu de terrain. Cependant, on ne lui faisait pas souvent confiance pour jouer dans cette position, et maintenant Frenkie de Jong est arrivé en provenance de l' Ajax, rejoignant Arthur et Ivan Rakitic parmi les options au milieu de terrain. La saison dernière, Coutinho a marqué 11 buts et réalisé cinq passes décisives en 54 apparitions avec le Barça.

Coutinho était souvent utilisé à gauche et Barcelone vient de signer Antoine Griezmann de l'Atletico Madrid, le Français rejoignant Ousmane Dembele comme option sur ce côté devançant le Brésilien dans la hiérarchie. De plus, les Catalans ont été fortement liés à un retour de Neymar, qui serait un autre grand nom devant Coutinho dans une ligne d'attaque déjà riche.

Quand on a insisté sur l'intérêt du club pour l'attaquant du , Amor s'est montré moins ouvert : "Les nouvelles pour le prêt Coutinho sont vraies et ont été publiées. Nous parlons beaucoup de Neymar ces derniers jours. Ce qui doit arriver arrivera ... si cela se produit. Le plus important, c’est aujourd’hui et ici nous avons commencé le championnat. Un rapport entre le prêt de Coutinho et le transfert de Neymar ? Coutinho c'est très récent et d'un autre côté, Neymar, il vaut mieux ne pas trop parler ... surtout parce qu'il est joueur du PSG et qu'il n'y a rien".