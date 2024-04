Leo Messi rend la vie impossible à Cristiano Ronaldo

Les railleries des supporters de Lionel Messi en Arabie saoudite auraient "vraiment irrité" Cristiano Ronaldo, selon un expert.

La superstar portugaise est devenue le premier grand nom à rejoindre la Pro League saoudienne à la suite de son licenciement surprise par Manchester United. Ronaldo a rejoint le Moyen-Orient en tant que joueur libre au début de l'année 2023.

À 39 ans, il ne montre aucun signe de ralentissement, avec 42 buts à son actif cette saison. Le quintuple Ballon d'Or a toutefois été régulièrement la cible de railleries de la part de supporters rivaux qui n'hésitent pas à scander "Messi" à chacune de ces apparitions, ce qui lui a valu d'être sanctionné à un moment donné après avoir répondu grossièrement à ses détracteurs.

Une frustration évidente

Le contrat de Ronaldo court jusqu'à l'été 2025. L'expert saoudien en football Ben Jacobs s'attend à ce que ce bail soit honoré malgré la frustration évidente de CR7.

L'article continue ci-dessous

Jacobs a analysé la situation pour le média talkSPORT: "Je pense qu'il fera une saison de plus. Je pense que Ronaldo a toujours l'impression que c'est lui qui profite de la situation. Il y a donc un aspect personnel qui alimente peut-être son ego, car c'est lui qui a commencé tout cela. En même temps, il est frustré. Al Nassr est deuxième, il est éliminé de la Super Coupe d'Arabie saoudite, il a été expulsé en fin de match contre Al Hilal. Et à chaque fois qu'il fait une erreur, les supporters adverses scandent le nom de "Leo Messi". Je pense que cette juxtaposition de Messi gagnant la Coupe du monde et de Ronaldo en Arabie saoudite l'irrite vraiment. Je m'attends à ce qu'il fasse une saison de plus, mais il est clair qu'il y a des aspects qui irritent Ronaldo. En particulier, et c'est étrange à ce stade de sa carrière, lorsque les gens scandent le nom de Lionel Messi à son encontre."