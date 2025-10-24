Lens - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La ferveur de Bollaert-Delelis face à l'orgueil marseillais. Le choc de ce samedi soir entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille n'est pas seulement une affiche pour le podium de la Ligue 1. C'est aussi un duel psychologique pour un OM qui doit rebondir après sa désillusion européenne, et une confrontation personnelle entre deux entraîneurs, Pierre Sage et Roberto De Zerbi, aux relations visiblement fraîches.

Alors que Lens se prépare à affronter l'OM, beaucoup cherchent des moyens pratiques pour voir le match via des diffusions en direct ou en streaming. En parallèle, les amateurs de paris peuvent rechercher des offres avantageuses telles que le code promo Winamax pour engager leurs prédictions intelligemment.

L'OM doit chasser les fantômes de Lisbonne

L'euphorie marseillaise a pris fin brutalement au Portugal. Après cinq victoires consécutives, la défaite en Ligue des Champions face au Sporting (1-2), aggravée par l'expulsion polémique d'Emerson, a stoppé net la dynamique olympienne. Roberto De Zerbi a appelé ses joueurs à ne pas douter, mais ce déplacement dans l'enfer lensois, trois jours après, est un véritable test de caractère pour un groupe diminué par les blessures et possiblement fatigué.

Getty Images

Sage et Thauvin face à De Zerbi et Marseille

Pour ne rien arranger, l'ambiance des retrouvailles s'annonce tendue. L'entraîneur lensois, Pierre Sage, a surpris en glissant une petite pique à son homologue italien cette semaine, révélant une certaine "déception" humaine lors de leur première rencontre. Ce duel à distance sera pimenté par la présence sur le terrain de Florian Thauvin. L'ancien idole du Vélodrome, désormais cadre technique des Sang et Or, aura à cœur de briller face à son ancien club, comme l'a prédit son coach.

Un Bollaert en fusion pour un match ouvert

Porté par son public et une belle série de quatre matchs sans défaite, le RC Lens, solide co-meilleure défense de L1, aborde ce choc avec ambition. Pierre Sage a promis un match "ouvert" et une volonté de "jouer pour gagner", sans se positionner en victime. Face à la meilleure attaque du championnat, même amoindrie, l'opposition de styles promet un spectacle intense dans l'un des stades les plus chauds de France.

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Marseille ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇭🇷 Balkans Arena Sport 6 Hrvatska HD 🌍 MENA beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 4 HD, beIN Connect Turquie 🇫🇷 MENA (version francophone) beIN Sports MENA 4 HD 🌍 International (hors zone) TV5 Monde Afrique, Amérique Latine, Asie, Europe, Maghreb-Orient HD 🇵🇱 Pologne Megogo Futbol 3 🇩🇰 Danemark TV3 Sport Dansk HD 🇫🇷 France Ligue 1+ (DAZN et Amazon Prime)

🌍 Vous êtes à l’étranger ou dans une zone non couverte ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme habituelle comme si vous étiez en France ou dans votre région. Par exemple, connectez-vous à un serveur français pour suivre Lens – Marseille sur Amazon Prime, DAZN ou Ligue 1+, ou à un serveur MENA pour regarder le match sur beIN Sports. D’autres options comme TV5 Monde, Megogo ou Arena sont aussi accessibles via VPN. 🔄

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lens - OM

La rencontre entre Lens et OM se tiendra ce samedi soir, 25 octobre, à 21h05, heure française au Stade Bollaert.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Lens

Le RC Lens aborde la réception de l’Olympique de Marseille avec un groupe quasiment au complet. Pierre Sage peut compter sur les retours importants de Deiver Machado et Ismaëlo Ganiou, tous deux de nouveau disponibles après leurs absences respectives. Le technicien lensois ne déplore donc aucun blessé majeur avant ce choc de la 9e journée de Ligue 1 à Bollaert-Delelis.

Seuls deux joueurs manqueront à l’appel : les jeunes internationaux Anthony Bermont et Fodé Sylla, tout juste revenus de la Coupe du Monde U20 disputée au Chili, laissés au repos par précaution. En revanche, Jhoanner Chávez et Hamzat Ojediran ne figurent pas dans le groupe. Avec la quasi-totalité de son effectif opérationnel, Lens retrouve une dynamique positive et espère confirmer sa solidité à domicile face à un OM en quête de continuité.

Infos sur l'équipe de l'OM

L’Olympique de Marseille se déplace diminué pour son prochain rendez-vous, avec plusieurs absences majeures à signaler. Facundo Medina reste indisponible plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville, tandis qu’Amine Gouiri, opéré de l’épaule, ne reviendra pas avant 2026. Geoffrey Kondogbia est encore en phase de reprise (mollet) et pourrait faire son retour la semaine prochaine, alors qu’Hamed Junior Traoré demeure incertain pour cette rencontre.

Dans ce contexte, Roberto De Zerbi devrait aligner un 4-3-3 articulé autour de Rulli, Balerdi et Aguerd en charnière, avec Højbjerg et O’Riley au milieu. En attaque, le doute persiste autour de Pierre-Emerick Aubameyang, susceptible d’être ménagé après avoir joué d'entrée à Lisbonne. En cas de repos, Robinio Vaz pourrait être titularisé. Devant, Mason Greenwood, meilleur buteur du club avec six réalisations, et Igor Paixão, en pleine réussite, mèneront l’offensive phocéenne.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement