Lens - Montanier : "On va jouer notre coup à fond"

Lens se présentera en outsider au stade de l'Aube selon son entraîneur, pour y défier Troyes dans ce deuxième play-off de Ligue 2 vendredi (18h).

Deux jours après la victoire sur le terrain du (1-1, 5-4 aux tab), et à la veille du déplacement à , Phillipe Montanier était présent en conférence de presse ce jeudi. L'entraîneur lensois s'est projeté sur le rencontre, estimant que ses joueurs n'avaient rien à perdre face à une équipe qui reste sur huit victoires consécutives.

"On avait fait un bon match aller à Troyes, mais demain ça ne sera plus la même équipe. Lorsqu'ils sont passés en 3-5-2, ils ont eu un déclic et ont mis à l'amende tout le monde. Troyes a fait un parcours exceptionnel rarement vu. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était en février... On est les petits challengers mais on va jouer notre coup à fond, a déclaré l'ancien entraîneur du . Troyes a un gros niveau technique et un bon jeu collectif. Le match sera disputé."

"On est libérés au niveau de l'état d'esprit. Pendant le championnat on avait cet objectif d'être dans le Top 5, on ne jouait pas libérés. Aujourd'hui, avec les play-offs, on joue notre chance à fond, a-t-il également assuré avant de faire le point sur l'état de ses troupes et notamment Jean-Ricner Bellegarde, sorti blessé à Charléty. J'ai 20 joueurs à ma disposition. Les changements sont possibles demain. Plus de peur que de mal pour Bellegarde, il est petit mais costaud."

Dernier atout pour les Artésiens : leur public, déjà bouillant mardi et à nouveau très attendu. "Après le match, il y a eu un moment fort de communion avec les supporters. Mais dans les vestiaires, on a été calme. On a des supporters de niveau Champion's League, un stade de niveau européen et de bonnes infrastructures. Notre public nous donne de la force. La ferveur nous pousse."

Lens espèrera s'imposer pour continuer de croire à une montée en , quatre ans après avoir quitté l'élite du football français.