Lens – Arsenal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce mardi, le RC Lens accorde son hospitalité à son homologue d’Arsenal dans le cadre de la 2e journée de Ligue des champions. Les dernières news ici.

Deux semaines après avoir repris ses droits, la Ligue des champions revient cette semaine avec les matchs de la deuxième journée de la phase de groupes. En effet, les Sang et Or donnent rendez-vous aux Gunners, ce mardi, au Stade Bollaert-Delelis.

Lens vise le fauteuil, Arsenal ne veut rien lâcher

Alors qu’il a connu un début de saison compliqué en championnat de France, le Racing club de Lens semble avoir repris ses marques dernièrement. Dans la zone rouge de Ligue 1 il y a quelques jours, les hommes de Franck Haise ont déjoué les pronostics et sont sortis de la léthargie. Ils sont désormais 15es de Ligue 1 avec 7 points en 7 journées.

Les Sang et Or ont remporté leurs deux dernières rencontres en championnat contre Toulouse (2-1) et Strasbourg (0-1). Deuxième du groupe B à la suite de son match nul (1-1) contre Séville pour son entrée en lice, le RC Lens envisage une victoire contre le leader de cette poule pour tenter de tenir les premiers rôles.

Deuxième meilleure défense de Premier League anglaise avec 6 buts encaissés derrière Manchester City (05), Arsenal, qui occupe la troisième place du championnat anglais (avec 17 points), est l’une des équipes européennes en forme du moment. Invincibles cette saison, Bukayo Saka et ses partenaires comptent cinq victoires et deux matchs nuls en Premier League.

Pour leur première sortie européenne en Ligue des champions cette saison, les Gunners n’ont pas badiné devant le PSV Eindhoven. Les Anglais se sont imposés facilement (4-0) dans leur fief de l’Emirates Stadium. Une deuxième victoire contre Lens est envisagée pour continuer à être leaders du groupe B.

Horaire et lieu du match

Lens – Arsenal

2e journée de Ligue des champions

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 21h française

Les équipes probables du Lens – Arsenal

Lens: Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Samed, Mendy, Machado – Fulgini, Sotoca – Wahi

Arsenal: aya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Odegaard, Rice, Vieira – Trossard, Nketiah, Jesus

Sur quelle chaîne suivre le match Lens – Arsenal

La rencontre entre Lens et Arsenal sera à suivre ce mardi 03 octobre 2023 à partir de 21h simultanément sur Canal + et RMC SPORT 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées aux deux groupes, My Canal et RMC Access.