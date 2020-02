Leipzig, Werner ouvre la porte à un transfert

L'attaquant allemand est concentré sur sa saison avec le RB Leipzig mais n'est pas fermé à un départ, notamment en Premier League, l'été prochain.

Timo Werner ne laisse pas insensible les plus grands clubs européens et notamment ceux de . Et comme le hasard est bien fait, l'international allemand n'est pas non plus insensible aux appels des clubs anglais. Annoncé dans le viseur de cet hiver pour venir renforcer l'attaque des Blues, Timo Werner est lié à un départ outre-Manche depuis quelque temps déjà. Auteur d'une très belle saison avec le , l'Allemand ne voulait pas partir cet hiver pour tenter d'être champion avec son club et assurer sa place à l' .

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Timo Werner n'est en revanche pas fermé à un départ l'été prochain. Dans une interview accordée à Kicker, l'international allemand a ouvert la porte à un départ : "Lorsque vous marquez 20 buts à 23 ans au cours d'une saison, il y a bien sûr un intérêt des clubs. C'est clair. Mais, pour le moment, je ne pense pas à ce qui se passera à l'avenir. Nous entrons dans une période avec de nombreux matchs importants. C'est sur cela que je veux me concentrer maintenant. Je peux encore envisager mon avenir plus tard".

"Je suis ouvert à tout"

"Que dites-vous si un club vient frapper à votre porte dans les deux prochaines semaines, un club qui est l'un des favoris pour remporter la et qui fait une offre incroyable ? Très probablement, chaque joueur y penserait. Je peux généralement imaginer jouer à l'étranger un jour, même si je n'ai pas de club spécifique où je veux être", a ajouté l'international allemand faisant notamment référence à l'intérêt de .

Timo Werner n'a pas de préférénce sur sa prochaine destination, que ce soit pour le championnat et le club, mais semble tout de même rêveur d'une carrière en Premier League : "Je suis ouvert à tout. J'étais récemment en vacances en Amérique et le football anglais était tout le temps visible. C'est un point d'exclamation pour la Premier League. Mais il y a aussi de grands clubs célèbres et ce serait certainement amusant de jouer là-bas".

Deuxième meilleur buteur de avec vingt buts en vingt matches, Timo Werner réalise une saison très complète et a inscrit au total vingt cinq buts toutes compétitions confondues en vingt-huit matches cette saison. L'attaquant allemand a porté le RB Leipzig lors de la première partie de saison que ce soit en , où il étaient en tête à la trêve, et jusqu'en huitièmes de finale de la Ligue des champions.