"Si Werner débarque à Liverpool, Salah peut partir"

Un ancien attaquant de Liverpool, John Aldridge, juge que le club de la Mersey ne perdrait pas au change s'il cédait Salah pour récupérer Werner.

Mohamed Salah et Sadio Mané "pourraient être tentés par un départ si le de Barcelone se présentait à eux", a déclaré John Aldridge, pourrait donc être contraint de se renforcer lors du prochain mercato et parmi les joueurs sur lesquels les Merseysiders pourraient se positionner il y a le prolifique attaquant du , Timo Werner..

L'ancienne star des Reds, Aldridge, estime qu'une approche pour faire signer le meilleur buteur de la aurait parfaitement du sens, étant donné le succès rencontré par Roberto Firmino après son arrivée d' . Il pense aussi qu'il pourrait y avoir d'autres postes à pourvoir au sein de l'équipe de Jurgen Klopp avant la campagne 2020-21.

Rien ne suggère que Salah et Mané aient des envies d'ailleurs, mais d'autres joueurs importants - tels que Dejan Lovren, Adam Lallana et Xherdan Shaqiri - pourraient quitter Anfield. Heureusement pour Liverpool, le club ne manque pas d'arguments actuellement pour attrer les plus grandes stars. Aldridge a déclaré à Irish Independent: "Améliorer une machine gagnante à Liverpool est une tâche difficile, mais le maestro des transferts de Klopp et Liverpool, Michael Edwards, doit réfléchir à la manière de le faire plus tard cette année, car rester immobile n'est pas une option. "Qui sait, Mo Salah ou Sadio Mane pourraient être tentés si le Real Madrid ou Barcelone venaient pour eux et les équipes de football étaient toujours en cours, Liverpool étant susceptible de cibler certains domaines clés lorsqu'ils envisageaient un recrutement.

"L'attaquant prolifique de RB Leipzig, Timo Werner, serait une excellente option et la chance pour Liverpool sera que chaque joueur voudra faire partie de sa réussite. J'ai vu la star du Kylian Mbappe faire l'éloge de Liverpool il y a quelques jours et cela a confirmé que les plus grands joueurs du monde sont captivés par l'histoire que Klopp a reconstituée. Avec le manager qui signe un contrat pour s'engager dans le club pour encore quatre ans, il n'y a aucune raison pour que Liverpool ne puisse pas gagner trophée après trophée car il n'a pas seulement la meilleure équipe d' et peut-être d'Europe en ce moment", a ajouté l'ancien international irlandais.