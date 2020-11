Leipzig-PSG - Tuchel, Marquinhos et toutes les réactions

Le PSG s'est mis en le dur en s'inclinant à Leipzig en Ligue des champions (2-1). Retrouvez toutes les réactions d'après match.

Thomas Tuchel (au micro de RMC Sports) : Deux visages ce soir ? "C'est difficile. Peut-être que c'est notre faute, on fait une erreur sur le penalty et ensuite il y a ce carton rouge et ça devient difficile avec 10 joueurs. Il y a trop de situations contre nous et c'est décisif contre une équipe forte.

"On joue contre une équipe qui était première en il y a une semaine. On a fait un bon match, on peut mener 2-0 en première mi-temps. C'était plus difficile en deuxième, on manque de joueurs. On doit changer à chaque match, c'était un match très serré. Si on gagne 1-0 au Parc, on a gagné le duel direct. Et après il restera encore deux matchs, c'est toujours entre nos mains et on ne va jamais douter. Ce n'était pas mon attente de gagner 3 ou 4-0 ce soir."

Tuchel : "C'est la vie d'un entraîneur à Paris, ça ne suffit jamais"

Si je me sens en danger ? "Non, pas du tout."

Mon avenir ? "La presse en pose toujours la question, dit que je suis en danger. C'est comme ça depuis mon arrivée, je ne sais pas pourquoi. C'est l'impression que la presse et l'environnement sont très très critiques, c'est comme ça. On peut accepter, cela ne change pas mon travail avec l'équipe et le staff. C'est la vie d'un entraîneur à Paris, ça ne suffit jamais. Aucun problème pour moi. Il y a des phases difficiles dans le sport. Notre attente n'est pas de gagner chaque match, on sait aussi dans quel état on arrive dans chaque match. Aujourd'hui, c'était possible de gagner, c'était possible de faire match nul dans un même match. Si on gagne au Parc, la situation est totalement contraire."

Marquinhos : "Il faut qu'on augmente notre niveau si on veut aller loin"

Marquinhos (au micro de RMC Sports) : "Les deux visages du PSG ? C'est dur à expliquer. Il fallait qu'on garde la même mentalité et la même volonté de défendre que la première mi-temps. Il ne faut pas qu'on concède un but, qu'on ait ce coup de moins bon. On sait que c'est difficile, il faut gérer. On a trois matchs encore, il faut rester positifs. Dans le vestiaire, il faut qu'on continue à s'améliorer. Cette compétition est très difficile, il faut qu'on augmente notre niveau de jeu si on veut aller loin. C'est entre nous qu'on va travailler pour les trois matchs qui vont venir."

Mon poste au milieu de terrain ? "Je vous laisse juger, moi je sais ce que je dois faire. Bien sûr, je prends du plaisir. Je ne veux pas donner de motivations aux gens pour parler de moi et de mon coach. Nous on est soudés. Une fois sur le terrain il faut se battre pour gagner, c'est tout. Il faut qu'on arrête des laisser des points si on veut continuer cette compétition."

Thomas Tuchel ? "Bien sûr [qu'on le soutient]. On sait comment est le foot. C'est le coach qui a fait la meilleure saison de l'histoire du club. Le foot n'a pas de patience. Il faut qu'on se concentre sur les vraies choses. Aujourd'hui c'est notre coach au PSG, on a confiance en lui. Si les choses ne vont pas c'est pas seulement la faute du coach, les joueurs nous pouvons mieux faire les choses aussi. Quand on est sur le terrain il faut se battre pour gagner, peu importe comment on joue, bien ou mal."