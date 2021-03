Leipzig - Julian Nagelsmann : "Liverpool a mérité sa qualification"

L'entraîneur de Leipzig, battu 2-0 par les Reds mercredi soir, n'avait pas de mal à reconnaître la supériorité des Reds après ce 8e de finale de C1.

Aux prises avec le Bayern Munich en Bundesliga, le RB Leipzig n'a pas été en mesure de lutter avec Liverpool, en Ligue des Champions. Déjà défaits 2-0 lors du huitième de finale aller face aux Reds de Jürgen Klopp, les Allemands se sont inclinés sur le même score (2-0) lors du match retour, mercredi soir, à Budapest.

Les buts des Anglais ont été inscrits par Mohamed Salah et Sadio Mané, et l'addition aurait pu être encore plus lourde si Liverpool avait été plus adroit dans le dernier geste. Bref, l'élimination est totalement méritée pour Leipzig, un cran en dessous des pensionnaires de Premier League. Julian Nagelsmann l'a aisément reconnu.

"On a mis du temps à s'habituer au jeu de Liverpool"

"Liverpool était aujourd'hui la meilleure équipe. Nous n'avons pas eu le punch nécessaire pour inscrire les buts dont nous avions besoin. Au début du match, on a mis du temps à s'habituer au jeu de Liverpool. On réfléchissait trop. Mais mes joueurs sont des êtres humains", a ainsi expliqué l'entraîneur de Leipzig, en conférence de presse.

"Aujourd'hui nous n'avons pas réussi à jouer à notre meilleur niveau et c'est pour cela que Liverpool a mérité sa qualification. Il faut l'accepter, il va falloir le digérer et on a même le droit d'être déçu pour quelques heures", a ensuite ajouté Julian Nageslmann, qui nourissait forcément d'autres ambitions en C1 cette saison.

À la dérive en Premier League, Liverpool est pour sa part parvenu à se montrer à la hauteur de l'évènement. Si son titre de Champion d'Angleterre est d'ores et déjà perdu, le club entraîné par Jürgen Klopp a toutes les raisons de mettre toutes ses forces dans la bataille européenne. Pour l'heure, place aux quarts de finale !